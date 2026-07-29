¿Quién es Natalia López, designada como ministra del Trabajo por Abelardo De La Espriella?

La abogada Natalia López Fuentes será la encargada de liderar el Ministerio del Trabajo durante el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella designó a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas

Su designación pone al frente de esa cartera a una jurista con trayectoria tanto en el sector público como en el académico, cuyo perfil combina experiencia en Derecho Administrativo, gestión pública y asuntos laborales.

Oriunda de Montería, Córdoba, López Fuentes es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de esa misma institución, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Abelardo De La Espriella designó al fraile Ricardo Torres Castro como director del Sena

El presidente electo Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Natalia López como ministra del Trabajo y definió los principales objetivos que tendrá al frente de esa cartera. Foto: Tomado de internet

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en diferentes entidades públicas. Entre ellos se destacan su paso como directora territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, asesora jurídica de la Gobernación de ese departamento, gerente para el Desarrollo Social y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

También fue delegada del presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), además de desempeñarse como docente universitaria.

Abelardo De La Espriella designó a Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección

Ministerio de Trabajo haciendo inspección. Foto: Ministerio del Trabajo

Desde el equipo del presidente electo, su nombramiento está acompañado por una hoja de ruta enfocada en el mercado laboral.

Entre las prioridades planteadas para su gestión figuran la reducción del desempleo y de la informalidad, el fortalecimiento de los emprendedores y la promoción de condiciones de trabajo digno en el país.

También buscará consolidar un ministerio con mayor uso de tecnología e innovación, bajo criterios de eficiencia y austeridad administrativa.

Abelardo De La Espriella USC Arena Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Otro de los ejes anunciados para su administración será la interlocución con empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales. La ministra designada ha manifestado que su intención es mantener un ministerio “de puertas abiertas”, con prioridad para el diálogo y los mecanismos de concertación al abordar las reformas y los desafíos del mundo laboral.

Asimismo, se plantea fortalecer las acciones de prevención, promover el cumplimiento de la normatividad laboral y combatir prácticas como el acoso y cualquier forma de abuso en los lugares de trabajo.