El representante, Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático, tercia en pelea por el poder interno en Cambio Radical

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto Rueda, terció en la pelea interna de Cambio Radical, el partido que lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y que, tras su fallecimiento, está librando fuertes divisiones internas.

En la plenaria de la Cámara, Pinto se solidarizó con su colega, el representante Carlos Cuenca, porque inicialmente fue postulado para hacer parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pero, al interior de Cambio Radical, su partido, el pulso lo ganó la Casa Char que impuso al parlamentario Welfran Mendoza.

“No es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos- que no deberíamos traer a este recinto sino que debería suscitarse en el recinto de cada partido-, pero quiero invitar a la plenaria a que no abramos una puerta demasiado peligrosa”, dijo Pinto en su intervención en la plenaria.

Carlos Cuenca Chaux Foto: FOTO: CARLOS JULIO MARTÍNEZ

Y siguió: “Hoy tomar una decisión favorable en la medida de lo que se está planteando por Cambio Radical, tal vez no afecta a las diferentes bancadas pero, seguramente, en el tiempo corto, nos llegará a afectar a cada uno de nosotros. Y no es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos de un compañero por la decisión de los directivos de un partido. Esa es una puerta que no debemos abrir acá. Invito a la plenaria, como compromisario del Centro Democrático, invito a mi partido a que no acompañemos esa proposición”.

Enrique Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras y Fuad Char Foto: SEMANA

En su cuenta de X, Pinto también escribió: “Los acuerdos de los compromisarios de los partidos deben respetarse porque son el resultado de la discusión, la concertación y el ejercicio democrático.No podemos permitir que la conformación de las comisiones y sus dignidades queden sujetas a decisiones discrecionales de los partidos que desconozcan los derechos políticos de los congresistas. Les comparto mi intervención frente a la solicitud presentada por uno de los partidos políticos para reemplazar a un representante que hace parte de una comisión legal, sin su renuncia o solicitud de modificación”.

Fuad Char Foto: @JuniorClubSA

Y es que Cambio Radical, tras la muerte de Germán Vargas Lleras el 8 de mayo de 2026, está divida entre el charismo, en cabeza de Fuad Char, y el vargasllerismo, liderado por Enrique Vargas Lleras.

Hoy, Char tiene ocho representantes y el vargasllerismo tres (Carlos Cuenca, Julio Triana y John Edgar Pérez). Por eso, la mayoría de los pulsos políticos los está ganando el sector costeño de Cambio Radical.

Fuad Char ha sido claro en que no le interesa quedarse con Cambio Radical, pero algunos líderes cercanos a Germán Vargas Lleras creen lo contrario.