Miguel Ángel Pinto Rueda: “El Gobierno nacional hizo a un lado a todo el país”

SEMANA: Usted es hijo del senador Miguel Ángel Pinto Rueda. ¿Asumirá las banderas políticas de su familia?

Miguel Ángel Pinto Rueda (M.P.): Me siento orgulloso de lo que ha hecho mi papá como congresista, especialmente en estos últimos tres años del Gobierno de Gustavo Petro, pero decir que asumiré las banderas de la familia significaría que mi papá se retiraría de la política y eso es una decisión que estará en manos de él en los próximos meses. Él decidirá si da un paso al costado o si tiene algún tipo de aspiración.

SEMANA: Usted milita en el Centro Democrático y su papá es un liberal. ¿Por qué eligió ese camino?

M.P.: El Liberal ha sido el partido de mi papá. Yo elegí ubicarme en el Centro Democrático, un partido que me brinda las garantías y el cariño que se necesita para poder llevar a cabo mi proyecto político que está basado en la seguridad, la salud, el turismo y las carreteras. Mi proyecto, ideas y mérito son propios.

Miguel Ángel Pinto Rueda. Foto: Cortesía / API

SEMANA: Usted aspira a la Cámara de Representantes por Santander. ¿Cuál es su agenda para el departamento?

M.P.: Santander necesita recursos para la salud, un sistema que Gustavo Petro acabó; hay que ratificar la necesidad de la seguridad en nuestro departamento, trabajar en la infraestructura vial, porque es el quinto que más impuestos paga, pero el más abandonado a la hora de hacer inversión. Es importante que el Gobierno nacional que llegue apoye a Santander y se dedique a hacerlo grande. Además, se necesitan recursos para el deporte, especialmente para los jóvenes porque algunos no tienen ni uniformes, ni zapatos para prepararse. Por último, mi bandera de campaña: el turismo.

SEMANA: ¿Qué proyectos quiere promover si llega al Congreso?

M.P.: Cada uno de esos puntos tiene un proyecto detrás. Los más importantes son la nueva ley de seguridad y convivencia ciudadana que fortalece a la Policía, al Ejército y la seguridad en los barrios de todo el país; también una nueva ley de infraestructura para el deporte, lo que garantiza que Colombia tenga en igualdad de condiciones infraestructura, nutrición, entrenamiento y rehabilitación, además de un ingreso económico para los deportistas. En materia de turismo llevaremos un proyecto de incentivos tributarios temporales mientras pasa el golpe del incremento del salario mínimo para los pequeños empresarios.

SEMANA: ¿El Gobierno nacional hizo a un lado a su departamento?

M.P.: El Gobierno nacional hizo a un lado a todo el país. Parece que el Gobierno solo trabajara para sus amigos, pero no piensan en el territorio. He recorrido muchos lugares de Colombia, incluso la tierra de Francia Márquez, y allá la gente reclama de manera directa que la inversión que les prometieron no llegó. Es incorrecto pensar que el Gobierno abandonó a Santander por ser una tierra antipetrista, cuando la realidad es que Gustavo Petro abandonó al país porque después de que ganó las elecciones se le olvidó lo que prometió y quiénes fueron los que lo eligieron. El presidente, por ejemplo, tiene sometido al campo con el aumento de los impuestos.

SEMANA: Venimos de un Gobierno que ha sido de extremos y los extremos pueden ser malos, bien sean de derecha o de izquierda. ¿Puede ser dañino para la agenda del país que no llegue un Gobierno que tenga la intención de hacer consensos?

M.P.: Los extremos no necesariamente son malos. El hecho de que llegue un extremo no significa que no puedan haber consensos porque eso depende de las personas que lleguen. Tenemos a una candidata como Paloma Valencia que ha sido encasillada como el extremo de la derecha, pero lo cierto es que se ha visto abierta a todos los sectores de la sociedad. Paloma Valencia tiene la país en su cabeza y tiene la mayor cualidad de un político: escuchar a las personas.

SEMANA: ¿Cuál será el mayor reto del Congreso para los siguientes cuatro años?

M.P.: El mayor reto llegará en los primeros seis meses con la recuperación de la salud de Colombia porque este tema no da espera. Los colombianos estamos prendiéndole veladoras a Dios para pedirle que ninguno de nuestros familiares se enferme porque, si eso llega a suceder, la atención no está garantizada.