Presidencia es obligada a reintegrar a empleado que despidió

El Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá le ordenó a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón, reintegrar a un empleado que se declaró como insubsistente a comienzos de 2026.

El protagonista de la historia es Gustavo Giovanni Peña, que venía desempeñando las funciones de jefe de oficina del despacho del director de la Secretaría General de esa entidad desde el 13 de agosto de 2025 hasta el 26 de enero de 2026.

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Ese último día, mediante una resolución, se declaró insubsistente el nombramiento de libre remoción. A su vez, él interpuso una acción de tutela en contra del Dapre, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso, al encontrarse en situación de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud.

En efecto, el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá le ordenó a la directora del Dapre que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, reintegrara a Peña al cargo de jefe de oficina, “u otro equivalente en cuanto a escala salarial y rango conforme a lo considerado”. Esto estará en firme de manera temporal, hasta que se resuelva del fondo la acción.

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En cumplimiento de la determinación, Nhora Mondragón firmó una resolución que lo devolvió al cargo y se hizo pública en las últimas horas.

“Ordenar el reintegro inmediato del señor Gustavo Giovanni Peña al cargo de jefe de oficina del despacho del director del Departamento/Secretaría General, ubicado en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la planta de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que venía desempeñando”, se registró en el documento.