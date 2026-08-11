Los millonarios contratos de Elizabeth Ortiz, la ‘influencer’ petrista, protegida por el ministro de Salud

La semana pasada, unos días antes de que el petrismo dejara el poder, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se despachó en elogios sobre una contratista y la puso como foco de todas las miradas.

Se trata de Elizabeth Ortiz, una influencer del petrismo, a la que en los últimos días muchos le han recordado en redes sociales sus millonarios contratos con el Estado.

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“Tengo que decirles a ustedes que esta niña que está acá, Elizabeth, no descansó hasta que confirmara que yo consiguiera los recursos para que llegaran esos 8.000 millones de pesos. Gracias doctora Elizabeth de que usted haya estado pendiente de apoyar eso”, dijo el entonces ministro en El Espinal, al hablar del Hospital San Rafael.

Desde ese día, varias cuentas de X, incluidas las expertas en buscar en el Secop, el sistema de contratación pública del Estado, han publicado los detalles de las misiones que Ortiz ha tenido en el Estado y las cuantiosas sumas de esos contratos.

SEMANA revisó en el Secop y, a la fecha, Ortiz tiene dos contratos vigentes por 188.683.333 de pesos. El primero es directamente con la presidencia de la República y le fue adjudicado por Andrés Hernández, el jefe de Comunicaciones del entonces presidente Gustavo Petro.

Este contrato está asignado por un monto de 121.733.333 de pesos y tiene como objeto: “Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales en la gestión administrativa relacionada con las actividades de monitoreo; seguimiento y análisis de medios de comunicación nacionales y regionales; así como en el apoyo en la difusión de contenidos comunicacionales acordes a la estrategia general de comunicaciones liderada por la Jefatura de Despacho Presidencial en articulación con las dependencias de la entidad”.

En el Secop se advierte que la contratación fue directa y que Ortiz termina la ejecución del mismo el 30 de diciembre de 2026, es decir que es un contrato que el gobierno Petro le dejo amarrado por meses al presidente entrante Abelardo De La Espriella.

Un segundo contrato aparece en el Secop por 66.950.000 con la Superintendencia de Subsidio Familiar. El objeto de ese contrato es “prestar servicios profesionales apoyando la ejecución del proceso de inspección y vigilancia en relación con las actividades que realizan las cajas de compensación familiar”. Y también estipula “elaborar modelos estadísticos para mejorar el sistema de supervisión fuera de sitio”.

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El portal BuscaSecop, que cruza datos de esa plataforma de contratación, además reporta otros contratos ya ejecutados. Uno de ellos es con el sector de Minas y Energía es para “apoyar en el proceso de formulación; ejecución y seguimiento de los convenios dirigidos a las personas que comercializan combustibles sin el cumplimiento de la normatividad vigente en la zona de frontera”. Este también se registra por un valor de 121.000.000.

En ese mismo sector se reporta otro contrato para “prestar servicios profesionales para apoyar el diagnóstico social en las áreas de influencia donde se distribuye combustibles en zonas de frontera” por 55 millones de pesos.

Ortiz también tuvo un contrato en el Ministerio de Salud, por 60 millones de pesos que tenía como propósito la “prestación de servicios profesionales a la Dirección de promoción y prevención para la revisión; estructuración; formulación y gestión de los proyectos relacionados con la Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad”.