Abelardo De La Espriella entregó balance de lo sucedido en Cali tras el terremoto: dio cifra de fallecidos y personas desaparecidas

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance de la situación de Cali al final de la jornada de este lunes, 10 de agosto, tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que se registró en horas de la mañana en esta y otras zonas del país.

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Según dijo De La Espriella, en la ciudad hay registro de 35 personas fallecidas y más de 700 heridos. Asimismo, 3 hospitales colapsaron y otros 18 más resultaron afectados.

En la capital del Valle se registran 39 centros educativos impactados y el aeropuerto tiene averías y una operación restringida.

“Lo que más nos preocupa son las 188 personas desaparecidas. En ese punto en particular es donde vamos a concentrar la acción del Estado en particular con el gobierno departamental, municipal y nacional”, aseguró el mandatario.

De La Espriella mencionó que ha trabajado conjuntamente con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quienes le solicitaron rescatistas, que ya han ido llegado a la ciudad. Hasta el momento, 228 rescatistas han llegado a la capital del Valle, además de caninos que ayudarán en esa búsqueda, así como 105 ingenieros militares.

El mandatario reconoció que se han registrado saqueos y problemas de orden público, por lo que anunció que para el amanecer de este martes llegarán más de 1.000 uniformados para proteger a los caleños.

“Tenemos una cantidad de viviendas afectadas. Con la presencia del ministro de Vivienda hemos presentado el plan de choque para ayudarle a esas personas”, anunció De La Espriella.

Una de esas medidas es un subsidio para que puedan mudarse a otro lugar mientras se arreglan las viviendas que habitaban.

A su vez, están solicitando elementos básicos como agua, carpas, entre otros. De La Espriella reconoció que el sector privado ha ayudado en esa gestión.

Se siguen adelantando las labores de búsqueda y rescate. Foto: Suministrada

Por su parte, el alcalde Éder afirmó que ya se ordenó la militarización de la ciudad para esta noche de lunes y la madrugada del martes, con apoyo de la Policía Nacional.

“Ya se están desplegando 600 tropas iniciales, como lo mencionaba el presidente, de aquí a la madrugada llegarán las 400 o 500 que quedan faltando”, dijo.

El mandatario local dijo que en la ciudad hay 40 edificios colapsados totalmente y que ya fueron rescatadas 37 personas. En Cali fue decretado el toque de queda desde las 8 p. m.

“Esto no afectará las operaciones de rescate tanto de rescatistas como voluntarios podrán seguir trabajando, miembros de la fuerza pública, médicos y personas que estén trabajando en el rescate, todo para salvaguardar la seguridad en nuestra ciudad”, afirmó Éder.