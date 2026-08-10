Pacto Histórico propone aplazar la elección del contralor general tras la emergencia por el terremoto

El Congreso de la República elegirá este miércoles, 12 de agosto, a un nuevo contralor general. Aunque el terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en Chocó, generó que se aplazaran las sesiones del Legislativo para la próxima semana, la mesa directiva anunció que se mantendrá esa elección.

Congreso aplazó sus sesiones programadas para esta semana, ¿qué pasará con la elección del contralor general?

SEMANA conoció que desde el Pacto Histórico buscarían aplazar esa elección, argumentando que el país se debe enfocar en solucionar esa tragedia que dejó varias ciudades afectadas, especialmente en el suroccidente del país.

El tema es que ya se habla que si se logra cambiar la fecha que ya está estipulada, se podría generar un vicio de trámite y eso eventualmente tumbaría el proceso.

En mayo del 2023, tras la elección del actual contralor Carlos Hernán Rodríguez, el Consejo de Estado tumbó esa decisión que había tomado el Congreso previamente porque se había generado un vicio en el trámite de la elección.

En ese entonces los congresistas Jennifer Pedraza y Cristian Avendaño demandaron esa elección por vicios en la selección.

Aunque se trataba de un hecho distinto a las fechas de la elección, esta vez se podría llegar a argumentar el mismo hecho, por lo que hay alerta en el Congreso de que se pueda mover la fecha y esto afecte todo el proceso.

En la baraja están Jorge Eliécer Laverde Vargas, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Ana Elena Monsalvo Herrera y Diana Carolina Torres García, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

El Senado elegirá contralor el próximo miércoles. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Aunque algunos han sonado para puntear en esa elección, lo cierto es que todo podría pasar y los candidatos siguen buscando los apoyos de las distintas colectividades.

Desde el Gobierno nacional han dicho que no se meterán en la elección, pero que si la coalición de gobierno logra concretar los apoyos alrededor de un nombre podrían llegar a respaldarlo.

En las últimas horas, la mesa directiva del Senado confirmó que, a pesar de que se aplazaron las sesiones programadas para esta semana, esa elección se mantendrá.

“Se informa que la sesión de Congreso pleno, convocada para el miércoles 12 de agosto de 2026, a las 9:00 a.m., se mantiene y queda plenamente confirmada”, aclararon desde el Senado.