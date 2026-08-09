Días cruciales para la elección del contralor: así se están moviendo los partidos políticos para la sesión del 12 de agosto

En el Congreso de la República se avecina un nuevo pulso político por cuenta de la elección del 12 agosto, donde el Legislativo debe seleccionar al próximo contralor general.

Así está la pelea por la elección del próximo contralor general

Quien sea elegido reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, quien está a pocos días de terminar su periodo.

Después de surtir todo el proceso, son 10 los aspirantes que continúan en el proceso y sus hojas de vida están a disposición de los partidos políticos para que tomen decisiones.

Del número total de aspirantes, cinco son los que más tendrían posibilidad de ser elegidos, según las evaluaciones que han hecho los congresistas. Ellos son: Jorge Eliécer Laverde Vargas, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Ana Elena Monsalvo Herrera y Diana Carolina Torres García.

En los pasillos del Legislativo se asegura que la elección está entre ellos cinco y son los nombres que suenan en las bancadas.

No obstante, también están en la lista Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Aunque se supone que quienes aparecen en este grupo no tendrían opción, la realidad es que en política cualquier cosa puede pasar y podría haber alguna sorpresa.

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Por esa razón, desde este lunes se darán una serie de reuniones de todas las bancadas, donde se empezarán a definir las posturas y se analizarán los nombres de los aspirantes para anunciar a cuál de ellos se les dará el respaldo.

El Centro Democrático, bancada que cuenta con 47 congresistas, se reunirá desde el lunes y al siguiente día se haría el anuncio a través de un comunicado. En dicho texto se le contará al país el candidato que este partido apoyará.

El Partido Liberal hará lo propio el martes y la bancada espera llegar unida a la elección y con el respaldo a uno de los candidatos.

La U, el Partido Conservador, la Alianza Verde, Salvación Nacional y otros sectores también harán el ejercicio político en las próximas 48 horas.

No obstante, si el uribismo, el conservatismo, el liberalismo, la U y Salvación Nacional respaldan al mismo candidato, se podría dar una tendencia mayoritaria a favor de alguno de los aspirantes a la Contraloría.

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Por los lados de Cambio Radical se asegura que el partido podría quedar en libertad y cada uno de los congresistas podría apoyar sin problema a cualquiera de los aspirantes.

Aunque el Pacto Histórico tiene 63 curules en Senado y Cámara, no le alcanza para tener la mayoría e impulsar a un candidato. Por esa razón, podrían terminar respaldando al candidato que vaya teniendo más respaldos de las bancadas ya que, a fin de cuentas, no querrán ser derrotados y se podrían subir al bus de la victoria.

Los aspirantes que en el papel aparecen como favoritos son los que más se han destacado durante todo el proceso y sus intervenciones durante la entrevista en Senado y Cámara fueron resaltadas.

El pulso por la Contraloria Foto: SEMANA

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha sido claro en que no está apoyando a ninguno de los candidatos y que respetará las decisiones que tome el Congreso.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, pidió a los partidos políticos no hacer alianzas con el Pacto Histórico, el partido del petrismo, para llegar a acuerdos en medio de ese proceso de elección.

“Al Gobierno no le interesa tener un contralor de bolsillo, es decir, ser jefe del contralor. El contralor tiene que controlar y auditar. Lo que sí quiere el Gobierno y se lo pide al Congreso es: uno, que sea un contralor anticorrupción, no procorrupción. Segundo, nosotros hemos visto los terribles escándalos de corrupción de este Gobierno, en particular ahora que están entregando el poder. Ejecución de billones de pesos de manera corrupta, escándalos como los de las señoras Guerrero, la otra señora de la Aerocivil, lo que denunció Angie Rodríguez [gerente del Fondo de Adaptación]. Es grotesca la corrupción”, dijo Lara en El Debate.

En los últimos días se habló de un plan para frenar ese proceso. Sin embargo, no prosperó una demanda ante el Consejo de Estado.

Los diez candidatos se están moviendo entre las distintas bancadas y ya ha habido llamadas y contactos para buscar apoyos.

En todo caso quien sea elegido será clave en la lucha contra la corrupción en Colombia ya que la Contraloría General vigila la ejecución presupuestal en las entidades gubernamentales.