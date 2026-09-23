En las últimas horas, en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Mora, en la Cámara de Representantes, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo se despachó contra la congresista Carol Stefanny Borda.

En medio de sus declaraciones contra la representante Borda, Ocampo lanzó una peculiar frase: “Usted podrá engañar un poquito de gente un poquito de tiempo, pero no podrá engañar todo el tiempo, ni a todo el mundo todo el tiempo”.

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Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal arremetió contra Ocampo.

“‘Un poquito de gente, un poquito de tiempo… ¿todo el mundo, todo el tiempo?’ Enredos del Pacto Histórico. Igual dejaron el país. Como un trabalenguas", le dijo Cabal a Ocampo.

Vale recordar que, en días pasados, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, protagonizó una acalorada escena en pleno Congreso de la República.

Todo inició por una pregunta que le hizo un influencer cuando el congresista del petrismo se disponía a ingresar al lugar.

Se trata del influencer Munir Cárdenas, quien, mientras Ocampo ingresaba al Congreso, le preguntó por unas declaraciones suyas sobre la congresista Carol Borda, del Partido Salvación Nacional, a quien llamó “niña” en medio de una entrevista en El Debate de SEMANA, el pasado lunes 7 de septiembre.

“Senador, es que yo tengo una curiosidad y le quería preguntar, ¿usted considera que aquí en el Congreso de la República existen senadores y representantes inferiores a otros?”, fue la consulta del influencer a Ocampo.

Acto seguido, el congresista del petrismo le respondió: “No sé, pues nunca me he puesto a pensar en eso”.

Después, el influencer fue directo y le explicó a Ocampo por qué le estaba haciendo dicha consulta.

“Yo lo pregunto por lo que vimos ayer durante un debate que estuvo usted en SEMANA con la representante Carol Borda; entonces le queremos preguntar si usted considera que fue un tema, si se cree superior justamente a la representante Carol Borda, al llamarla niña durante un debate”, le manifestó Cárdenas a Ocampo.

Al respecto, Ocampo le respondió al influencer: “¿Cuando a alguien le dice niña, es porque alguien es superior a otro? ¿Eso es tu criterio?

Pasaron los minutos y el influencer seguía interrogando al senador del Pacto Histórico mientras este continuaba caminando. Mientras tanto, Ocampo se veía algo incómodo, a tal punto que le dijo al joven que le parecía una falta de respeto que lo abordara a “mansalva”.

El senador Alejandro Ocampo en el momento del incidente. Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en YouTube Munir Cardenas

“Todo el mundo, cuando hay una entrevista, le pide a uno si lo puede al menos grabar. ¿Tú con qué derecho me haces una entrevista a mí?”, le hizo saber Ocampo.

Luego, todo fue subiendo de tono y Ocampo le preguntó al influencer: “¿Has dicho algo de Miguel Gómez? ¿Has dicho algo? ¿No sabes quién es? Deje de ser cobarde, hipócrita, falso; tenga huevos. Todo el mundo conoce a Miguel Gómez y él no lo conoce. No, que diga la verdad. Te da miedo hablar de la derecha”.