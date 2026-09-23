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“Vaya a lavar la loza”: el fuerte regaño al senador Alejandro Ocampo en plena moción de censura en la Cámara de Representantes

El representante Pedro Alejandro Murcia cuestionó al senador del Pacto Histórico por intervenir en la sesión de la Cámara y le pidió no convertir el debate al ministro de Defensa en un “circo”.

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Redacción Semana
23 de septiembre de 2026 a las 10:26 a. m.
Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, congresista del Pacto Historico
Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, congresista del Pacto Historico Foto: José Luis Guzmán. El País

Un fuerte llamado de atención se presentó durante la moción de censura contra el ministro de Defensa, en medio de un enfrentamiento protagonizado por el representante a la Cámara Petro Alejandro Murcia y el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico.

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Murcia cuestionó la presencia e intervención de Ocampo en el recinto de la Cámara y le reclamó por lo que calificó como “desorden” durante el debate.

“Al senador Alejandro Ocampo, si no lo dejan hablar en el Senado, no venga aquí a hacer desorden. Vaya, hable en la casa o vaya, hable por teléfono”, afirmó el representante del Centro Democrático.

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El congresista elevó el tono y le lanzó una alternativa en tono irónico: “O haga un TikTok o un video, pero aquí la Cámara respétela, señor. Esto no es su recinto”.

Alejandro Murcia, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior.
Alejandro Murcia, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Foto: SEMANA

Murcia también cuestionó el desarrollo de la moción de censura y aseguró que el debate contra el ministro de Defensa se estaba convirtiendo en un espectáculo. “No puede ser posible que se llame a un debate a un ministro que está haciendo la tarea y que aquí esto se vuelva una guachafita”, sostuvo.

El representante defendió además la gestión del ministro y afirmó que su tarea es recuperar el control territorial frente a los grupos criminales y narcotraficantes.

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Jorge Mora, ministro de Defensa en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Jorge Mora, ministro de Defensa en la plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes

“Nosotros sí queremos que haya paz, que haya justicia, pero que haya control territorial para que haya inversión, para que haya empleo y seguridad social”, señaló.

Pero el momento más llamativo llegó al final de su intervención, cuando Murcia volvió a dirigirse directamente a Ocampo: “Si no tiene nada que hacer allá, vaya a lavar la loza o haga alguna cosa que sea productiva, pero no venga aquí a hacer desorden”.

La intervención terminó entre llamados al respeto por el recinto y críticas al comportamiento de los congresistas durante el debate.