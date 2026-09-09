Senador Alejandro Ocampo protagonizó acalorada escena en el Congreso y tuvieron que apartarlo: “Tenga huevos”

El senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, protagonizó una acalorada escena en pleno Congreso de la República. Todo empezó por una pregunta que le hizo un influencer cuando el congresista del petrismo se disponía a ingresar al lugar.

Se trata del influencer Munir Cárdenas, quien, mientras Ocampo ingresaba al Congreso, le preguntó por unas declaraciones suyas sobre la congresista Carol Borda, del Partido Salvación Nacional, a quien llamó “niña” en medio de una entrevista en El Debate de SEMANA, el pasado lunes 7 de septiembre.

“Senador, es que yo tengo una curiosidad y le quería preguntar, ¿usted considera que aquí en el Congreso de la República existen senadores y representantes inferiores a otros?”, fue la consulta del influencer a Ocampo.

Acto seguido, el congresista del petrismo le respondió: “No sé, pues nunca me he puesto a pensar en eso”.

Después, el influencer fue directo y le explicó a Ocampo por qué le estaba haciendo dicha consulta.

“Yo lo pregunto por lo que vimos ayer durante un debate que estuvo usted en SEMANA con la representante Carol Borda; entonces le queremos preguntar si usted considera que fue un tema, si se cree superior justamente a la representante Carol Borda, al llamarla niña durante un debate”, le manifestó Cárdenas a Ocampo.

Al respecto, Ocampo le respondió al influencer: “¿Cuando a alguien le dice niña, es porque alguien es superior a otro? ¿Eso es tu criterio?

Pasaron los minutos y el influencer seguía interrogando al senador del Pacto Histórico mientras este continuaba caminando. Mientras tanto, Ocampo se veía algo incómodo, a tal punto que le dijo al joven que le parecía una falta de respeto que lo abordara a “mansalva”.

“Todo el mundo, cuando hay una entrevista, le pide a uno si lo puede al menos grabar. ¿Tú con qué derecho me haces una entrevista a mí?“, le hizo saber Ocampo.

Luego, todo fue subiendo de tono y Ocampo le preguntó al influencer: “¿Has dicho algo de Miguel Gómez? ¿Has dicho algo? ¿No sabes quién es? Deje de ser cobarde, hipócrita, falso; tenga huevos. Todo el mundo conoce a Miguel Gómez y él no lo conoce. No, que diga la verdad. Te da miedo hablar de la derecha”.

Intento de agresión en el congreso!!!



Miren lo que sucedió el día de hoy con el H. Senador @alejoocampog al cuestionar su falta de respeto contra la Representante a la Cámara @CarolBordaA.



[Video Completo en nuestro canal de YouTube y en demas redes a partir del miércoles 9 de… pic.twitter.com/9SoIxv1itO — Munir Cardenas Kadamani (@MunirCardenas) September 8, 2026

Posteriormente, dos hombres que estaban junto a Ocampo debieron apartarlo y lo ingresaron a un salón del Congreso de la República.

Luego de que apartaran a Ocampo, un hombre, al parecer del esquema de seguridad del senador, se acercó al youtuber y le pidió que se identificara, indicándole que lo que él estaba haciendo supuestamente era un delito.

“Tú estás cometiendo un delito que es hostigación política. ¿Me permites tu documento, por favor? Estás en un escenario laboral. ¿Me permites tu documento?”, dijo el hombre que le pidió a Cárdenas identificarse.

Después, dos hombres intentaron sacar al youtuber del lugar, luego de decirle que no estaba portando su identificación en un lugar visible.

“Vean que es la UNP, los guardaespaldas del senador Alejandro Ocampo, buscando sacarme”, indicó Cárdenas, mientras iba caminando hacia las afueras del Congreso.

Al final, Cárdenas se identificó y todo terminó en un apretón de manos con uno de los hombres del esquema de seguridad de Ocampo.

“Quiero aclarar, ese señor de acá, muy respetuoso. Él sí fue muy respetuoso. Tranquilo, que yo subo el video completo. Obviamente, aquí toca siempre respetar, pues, las normas del Congreso”, agregó Cárdenas.

A continuación, el video compartido por el youtuber: