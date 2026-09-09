Guillermo Alfonso Jaramillo responde a denuncias de la ministra de Salud y defiende su gestión

El exministro de Salud de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió un comunicado respondiendo a las graves denuncias que hizo Ana María Vesga, encargada de esa entidad en la era de Abelardo De La Espriella, sobre presuntas irregularidades en la cartera.

Entre tantas cosas, Vesga alertó sobre un posible hueco fiscal que ascendería a los 3 billones de pesos y un aparente pedido de coimas a su nombre.

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Una de las fuentes de información de la ministra es un documento de la Contraloría. Jaramillo le indicó que los hallazgos fueron tenidos en cuenta en un plan de mejoramiento que comenzó el 1.° de agosto.

Él dijo: “Al momento de su posesión, no recibió una entidad ajena a esas observaciones ni carente de acciones correctivas. Recibió un Ministerio con un plan de mejoramiento en marcha, cuya continuidad, ejecución y cumplimiento corresponden ahora a la actual administración”.

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Sobre la apropiación de 4,4 billones de pesos, el exministro indicó que se trató de una de las mayores inversiones en un año en la historia del país para financiar equipos básicos, infraestructura, dotación, transporte asistencial y fortalecimiento de la operación corriente de los hospitales.

Jaramillo aclaró: “Los $ 2,9 billones que no han sido obligados requieren autorización de PAC por parte del Ministerio de Hacienda como etapa normal del ciclo presupuestal anterior al giro de los recursos a los receptores locales, la mayoría de ellos hospitales públicos y entidades territoriales, para así cerrarse dicho ciclo en el presupuesto”.

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El exministro también declaró: “Las afirmaciones de la jefe de la cartera ministerial y del sector salud están poniendo en evidencia el desconocimiento de la gestión pública, en particular, de la dinámica de las transferencias presupuestales, las funciones de los ministerios de Salud, Hacienda, y, además, revela una conducta reprochable por poner en riesgo la ejecución de iniciativas vitales para los territorios”.