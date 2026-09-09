Conductores en Colombia: los seis alivios y cambios que prepara el Gobierno

El Gobierno nacional entregó nuevos detalles de los cambios que proyecta en el Código Nacional de Tránsito. En su mayoría, las decisiones buscan mejorar las condiciones de los conductores.

Se conoció que el Ministerio de Transporte ya inició la preparación del borrador del nuevo Código con el fin de actualizar la norma que lleva más de dos décadas vigente y que suma cinco reformas.

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La teoría del equipo de Abelardo De La Espriella es que, si bien se han hecho cambios, la legislación sigue desconectada de la realidad del país y del bolsillo de los colombianos.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, está liderando esta decisión: “Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios”.

Ministra de Transporte, Elsa Noguera. Foto: Suministrado a Semana / oficina prensa Ministerio de Transporte

Cambios en el Código Nacional de Tránsito

Hasta ahora, se proyectan seis cambios sustanciales en el Código Nacional de Tránsito, según la información divulgada en las últimas horas por la Casa de Nariño y la ministra de Transporte.

“La reforma estará orientada a establecer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores, reducir los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y al Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit)”, dijo el Gobierno.

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También ofrecer cursos de conducción más económicos, ampliar la vigencia de las licencias de conducción y fijar plazos más razonables para la revisión técnico mecánica.

De igual manera, “buscará simplificar los trámites y desmontar barreras que han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de ciudadanos”.

La ministra de Transporte reiteró que la prioridad del Gobierno nacional será la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas.