Ante el ruido que se generó en diferentes sectores del país por la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación del Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, desde la Casa de Nariño se despejaron las dudas.

En ese sentido, el vocero del Gobierno, Miller Soto, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, explicó que la dimisión de Morales, señalando que obedeció a una “situación familiar inesperada que reclamó su presencia”.

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“El 31 de agosto la doctora Vivian Morales le escribió al presidente de la Espriella para comunicarle una decisión difícil, su renuncia como ministra de Educación. Llevaba apenas tres semanas en el cargo, entregada a la construcción de la Patria Milagro, pero una situación familiar inesperada reclamó su presencia”, explicó Soto.

Desde la Casa de Nariño, el vocero del Gobierno, Miller Soto, aclaró las dudas sobre la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación: “Una situación familiar inesperada reclamó su presencia”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/xEHPzs2y4A — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2026

Y agregó: “La doctora Viviane acudió a su fe para explicarlo. El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Su despedida no fue política ni amarga. Agradeció al presidente y prometió: ‘Mi oración los acompañará diariamente’”.

“Dos días después llegó la respuesta del presidente Abelardo. No respondió solamente como presidente, respondió como su amigo. Le recordó que conoce su integridad, le agradeció su lealtad, su entrega durante la campaña y su paso por el Gobierno. Y escribió: ‘Hoy no quiero hablarte solamente como presidente, quiero hablarte, sobre todo, como amigo’”, subrayó el vocero del Gobierno.

También indicó: “Viviane le prometió sus oraciones. Abelardo respondió que las suyas también la acompañarán, tanto a ella como a su familia. No hubo reproches ni distancias; hubo afecto, gratitud, amistad. Y el presidente cerró recordando algo que está por encima de cualquier cosa”.

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“Hay momentos para entregarlo todo por Colombia y otros en los que la vida nos recuerda que nuestra primera patria es la familia. Nuestra solidaridad desde el Gobierno con la doctora Vivian Morales y su familia. Nosotros estamos cada vez más cerca de la Patria Milagro”, concluyó.