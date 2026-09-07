Abelardo De La Espriella, un mes en el poder: terremoto, incendios, golpes contra el crimen y acciones firmes marcan su arranque

El presidente Abelardo De La Espriella cumple un mes de mandato este 7 de septiembre. Son pocos los gobernantes que en tan poco tiempo en el poder pueden cosechar tantos resultados y acciones en tan disimiles frentes de trabajo.

De Bendito Menor al Tren de Aragua: los 10 grandes golpes de la Fuerza Pública en el primer mes de Gobierno de Abelardo De La Espriella

En apenas 30 días, el nuevo gobierno sorteó ya un terremoto, incendios, bombardeos, extradiciones, bajas y capturas, incluido el gran golpe de Bendito Menor y la bebecita, al lado de gestiones importantes en asuntos complejos como la salud, la política fiscal y energética y la lucha contra la corrupción.

El frente de la seguridad, que fue una de sus grandes promesas de campaña, es quizás en donde los avances son más visibles. El operativo más contundente se dio este viernes 4 de septiembre, cuando las autoridades lograron dar de baja a alias Bendito Menor. Un comando especial de la Dijín abatió el 4 de septiembre, en Riohacha, a Naín Andrés Pérez Toncel, quien llevaba ese alias, jefe del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El cabecilla tenía cinco órdenes de captura y circular roja de Interpol, y era conocido por haber desplegado una enorme campaña en redes sociales, con miles de seguidores en donde constantemente desafiaba al primer mandatario, mostraba su vida romántica al lado de su pareja, la bebecita, y alardeaba de sus armas. Las autoridades lo vinculaban con homicidios, secuestros, extorsiones y narcotráfico en La Guajira, Magdalena y Cesar.

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