La historia del primer secuestrado liberado en el Gobierno De La Espriella: “El anterior sabía dónde estaba, pero no ordenaba el rescate”

El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en el que se narra la historia de la liberación de José Luis Martínez, un comerciante de Norte de Santander secuestrado por las disidencias de Iván Mordisco.

Martínez fue liberado el pasado 13 de agosto, tras 11 meses de secuestro y tan solo seis días después de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia.

En sus redes sociales, el mandatario mostró que recibió a Martínez, el primer secuestrado liberado en su administración, y a su madre en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.

El primer liberado de la Patria Milagro. 🇨🇴



La libertad de un colombiano no se negocia ni se somete a la voluntad de criminales.



Desde antes de que llegáramos al gobierno, las autoridades ya contaban con información precisa sobre la ubicación de José Luis, un compatriota que… pic.twitter.com/vEVYM3JUDT — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 7, 2026

En el encuentro, el presidente contó que, si bien el gobierno anterior tenía información de la ubicación de Martínez, nunca dio la orden para liberarlo.

“El anterior gobierno sabía dónde estaba José Luis y no daba la orden para el rescate. Yo, tan pronto recibí la información, autoricé la operación y aquí está José Luis, libre”, dijo el mandatario.

Y agregó De La Espriella: “Estoy muy feliz de que hayas salido de tu secuestro, 11 meses secuestrado. Es un símbolo porque tú eres el primer secuestrado liberado en el Gobierno de El Tigre”.

Hilda Jaimes, madre de José Luis, contó lo que fue casi un año sin su hijo.

En pie de guerra: el Gobierno de Abelardo De La Espriella va por todos los criminales. Ya cayó Bendito Menor y en la mira están Mordisco y Calarcá, entre otros. Hablan el ministro de Defensa y la cúpula

“Para mí fueron muy duros y muy difíciles. Ningún ser humano merece pasar por una situación de esas, tan dolorosa, tan triste. Llena de incertidumbre, temor y miedo por la vida de mi hijo”, contó en el video.

Finalmente, Martínez le agradeció al mandatario y envió buenos deseos al nuevo gobierno: “Que siga cosechando éxitos y triunfos este año”.

En la publicación, el presidente envió un mensaje a la delincuencia, advirtiendo que “los vamos a perseguir hasta el último rincón del territorio nacional”.