Equipo de Richard Ríos acusa a Cristiano Ronaldo de hacer trampa: polémico video en Arabia

Richard Ríos tuvo un debut especial como jugador del Al-Ittihad. El volante colombiano recibió la bienvenida de Cristiano Ronaldo y disputó 45 minutos en la victoria sobre Al-Nassr (2-1) por la quinta fecha de la Saudi Pro League.

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A pesar de las buenas sensaciones que dejó Ríos y la victoria de su equipo, la polémica se centró en Cristiano. Sobre los minutos finales del compromiso, el astro portugués se acercó a su compatriota Danilo Pereira y leyó por encima del hombro un papel que le entregaron desde el banquillo.

Al-Ittihad aprovechó la victoria para señalar a CR7 por una supuesta trampa. “Haciendo trampa y aun así perdiendo”, escribieron en su cuenta oficial de X.

Lo cierto es que el partido se disputó en medio de tensiones. Ambos clubes son favoritos al título junto a Al-Hilal y cada vez que se enfrentan, termina alguna polémica saliendo a flote.

Esta vez los comentarios se centraron en el video donde se ve a Cristiano acercándose a Danilo Pereira y leyendo el papel que tenía en las manos. Aunque ambos son portugueses y fue una interacción en modo de broma, la cuenta oficial del Al-Ittihad hizo especial énfasis en ese momento del partido.

كريستيانو رونالدو يحاول قراءة ورقة التوجيهات الخاصة بمدرب الاتحاد 🔥🎥#الاتحاد_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/5x5rZYxsdQ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 5, 2026

João Félix se despachó

Cristiano Ronaldo no habló después de la derrota en el clásico; sin embargo, no fue necesario porque João Félix se encargó de manifestar la molestia del Al-Nassr por el resultado y situaciones del partido.

“No hablaré contigo, porque si lo hago, expondré esta liga”, dijo mientras estaba saliendo del Estadio King Abdullah Sports City.

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Aunque breves, sus palabras fueron suficientes para avivar las respuestas desde el Al-Ittihad y sembrar especulaciones sobre lo que está sucediendo en la Saudi Pro League.

El club local le respondió con una ilustración en la que se ve a João Félix saliendo molesto de la cancha y, en el otro lado, al técnico Ange Postecoglou con las manos abiertas. “Desde la perspectiva del brigadier. La insolencia continúa”, apuntó el Al-Ittihad.

Este resultado terminó beneficiando al Al-Hilal indirectamente, pues asumieron el liderato de la tabla de posiciones y se consolidan como principales favoritos a quedarse con el trono en la presente temporada.

Pero todavía quedan muchas fechas por jugar y Al-Nassr tiene suficientes estrellas en su plantilla para defender el título. La diferencia entre ambos es de solo tres puntos, es decir, demasiado corta para ser una sentencia final.

Al-Ittihad, por su parte, escaló hasta la cuarta casilla de la Saudi Pro League con once puntos, detrás del sorprendente Al-Qadisiya.

La próxima presentación de Richard Ríos en su nuevo equipo será este martes, 8 de septiembre, enfrentando a Al-Feiha en la sexta jornada del torneo local. Hay posibilidades de que el colombiano arranque como titular por primera vez desde su llegada en condición de préstamo procedente del Benfica.