El curioso regalo de bienvenida que le dieron a Richard Ríos en Al Ittihad: es una tradición

Richard Ríos ya llegó a Yeda y fue presentado ante los medios de comunicación como nuevo fichaje de Al Ittihad hasta mediados de 2027. El colombiano llega procedente de Benfica, que lo dejó salir en condición de préstamo y sin opción de compra.

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A Ríos lo recibieron con la bufanda oficial del equipo y también le entregaron un ramo de flores, gesto que es tradición en Arabia Saudita para recibir a los invitados especiales.

En la cultura saudí y en el ámbito deportivo del país, es costumbre protocolaria entregar un ramo de flores como gesto de bienvenida, respeto y buenos deseos a las figuras internacionales cuando arriban al club o al país.

En Europa o Sudamérica no es recurrente recibir con flores a los nuevos jugadores; sin embargo, Richard Ríos acaba de aterrizar en una nueva cultura muy distinta a la que conoció en Brasil, México o Portugal.

#عاجل | وصول الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب #الاتحاد الجديد إلى جدة برفقة عائلته، قبل أن ينخرط غداً في الحصة التدريبية تحضيرا لمواجهة #النصر pic.twitter.com/CfY8borItN — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 3, 2026

La dirigencia de Al Ittihad está muy contenta con la llegada de Richard Ríos, quien verá mejoradas sus condiciones salariales y, sumado a eso, tendrá la continuidad que no le aseguraban en Benfica.

El colombiano hizo pretemporada y venía sumando minutos en la liga portuguesa, razón por la cuál está listo para entrar en la convocatoria de cara al partido de este sábado frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y compañía.

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En las redes sociales del club le hizo una invitación a toda la hinchada. “Ahora es momento de un café saudí... Los espero en el estadio”, declaró.

El partido de Al-Ittihad vs. Al-Nassr está programado para iniciar a la 1:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido gratuitamente por el canal de Youtube de Somos FOX.

El nuevo contrato de Richard Ríos

Richard llegó con contrato por un año y sin opción de compra. Eso quiere decir que en julio de 2027 tendrá que volver a Benfica para escuchar nuevas ofertas o volverse a enfundar la camiseta de las águilas.

“Al Ittihad pagará casi cuatro millones de euros por la cesión de Ríos, quien recibirá un salario superior al que percibía en el Benfica”, informó A Bola desde Portugal.

Sobre la mesa estaban otras ofertas de Turquía, Italia e Inglaterra; sin embargo, ninguna de ellas pudo superar las condiciones que ofrecía el club saudí. Richard Ríos dio el visto bueno para irse a Medio Oriente, un movimiento que ha generado polémica entre los hinchas de la Selección Colombia.

El antioqueño había llegado hace apenas un año atrás a Benfica, procedente de Palmeiras, por 27 millones de euros. La esperanza era que se consolidara en el fútbol europeo, pero una temporada después decidió salir a buscar nuevos horizontes.