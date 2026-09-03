Fórmula 1 GP de Monza: horarios y canal para ver uno de los circuitos históricos del campeonato

La Fórmula 1 llega este fin de semana a Monza, la casa de Ferrari, para un Gran Premio de Italia en el que el corazón de los tifosi estará dividido entre la devoción por la Scuderia y el apoyo al líder del Mundial, Kimi Antonelli.

‘Kachow’ en el templo de la velocidad. El Rayo McQueen será el safety car de la Fórmula 1 en Monza

Pasado el ecuador del campeonato, el joven piloto nacido en Bolonia, a menos de tres horas en coche del circuito lombardo, lidera cómodamente la clasificación del Mundial (242 puntos), pero su dominio ya no es tan abrumador como al inicio de temporada.

La máxima categoría llega a una de las catedrales del automovilismo. Foto: Formula 1 via Getty Images

Después de quedar segundo en el primer Gran Premio de la temporada, por detrás de su compañero en Mercedes, George Russell, Antonelli, que acaba de cumplir 20 años, ganó consecutivamente las siguientes cinco carreras.

No obstante, de las últimas seis carreras solo ha ganado una (en julio en Bélgica) y Ferrari y McLaren parecen haber recortado la diferencia que tenían al inicio de curso con respecto a Mercedes.

Estas seis últimas carreras se las han repartido entre las tres grandes escuderías: dos para Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc (en Barcelona y Silverstone, respectivamente), otras para Mercedes (Russell en Austria y Antonelli en Spa-Francorchamps) y las dos últimas (Hungría y Países Bajos) para el vigente campeón mundial Lando Norris al volante de su McLaren.

Antonelli aún tiene 59 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton, pero con once carreras para el final, nada está decidido.

Incluso Norris (a 83 puntos del liderato) y Leclerc (a 87) aún no han dicho la última palabra.

No obstante, el joven Antonelli sigue siendo el favorito para convertirse en el tercer italiano que gana el campeonato del mundo de pilotos en la Fórmula 1 y… ¡El primero desde 1953!

Si bien dos italianos ganaron tres de los cuatro primeros campeonatos (Giuseppe Farina en 1950 y Alberto Ascari en 1952 y 1953), ningún otro piloto de esta nacionalidad ha logrado la corona en los últimos 73 años.

Y desde Ricardo Patrese a finales de 1980 y principios de los 1990, ningún italiano estuvo peleando por el título.

Pero Antonelli tendrá que repartirse el cariño de los tifosi con Ferrari por la veneración que sienten los italianos por la Scuderia.

Histórica despedida de Países Bajos de la Fórmula 1: drama en la pista y lujo en el Paddock

“Estoy muy excitado. Creo que va a haber un gran ambiente, diferente al del año pasado”, declaró Antonelli a la web de la F1.

Los Ferrari, tras las mejoras introducidas durante el parón veraniego, parecen en disposición de luchar por la victoria en Monza.

Hora y canal para ver el Gran Premio de Monza

Viernes 4 de septiembre

Práctica #1

05:15 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

08:30 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 5 de septiembre

Práctica #3

05:15 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (pole position)

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 6 de septiembre

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.