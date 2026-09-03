Campeón del Mundial 2026 con España se retiró de la selección: explicó su radical decisión

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España en julio, anunció por sorpresa este jueves en un mensaje en redes sociales su retirada del equipo nacional a los 31 años.

Llorente debutó con la selección española absoluta en un amistoso ante Países Bajos en Ámsterdam en noviembre de 2020, en plena pandemia, y desde entonces ha jugado 27 partidos con la Roja.

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“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, comenzó en su mensaje, que acompañó con fotografías suyas con el trofeo del Mundial 2026.

“Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy tomada”, continuó.

La selección española estaba entonces dirigida por Luis Enrique, el actual técnico del PSG, y con él Llorente fue incluido en las listas para la Eurocopa en 2021, donde el equipo cayó en semifinales, y en el Mundial en 2022, donde llegó hasta octavos de final.

Ya con Luis de la Fuente como seleccionador, Llorente fue incluido en la prelista para la Eurocopa de Alemania 2024, pero no entró en la convocatoria final para ese torneo, con lo que no pudo proclamarse allí campeón con sus compañeros.

Donde sí participó fue en el título en el Mundial 2026, disputando tres partidos y dando una asistencia para el tanto de Álex Baena con el que España derrotó 1-0 a Uruguay en Guadalajara, México, en el cierre de su grupo de la primera fase.

Paso breve y ganador por La Roja

Su primera gran competición con España fue la Eurocopa 2020, disputada en 2021. Llorente fue incluido por Luis Enrique en la convocatoria y participó en el torneo, en el que la selección alcanzó las semifinales. En esa instancia, España empató 1-1 con Italia y quedó eliminada en la tanda de penaltis. Llorente ingresó al minuto 85 por César Azpilicueta.

Posteriormente, continuó siendo convocado durante el proceso de Luis Enrique y también con Luis de la Fuente. En 2022 disputó partidos de la UEFA Nations League y fue convocado para el Mundial de Catar, donde España quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos.

Marcos Llorente, ahora exjugador de la selección de España. Foto: Getty Images

De acuerdo con la RFEF, Llorente acumuló 27 partidos con la selección de España y no registró goles. En 2026 formó parte nuevamente del combinado nacional y siempre se desempeñó como defensa.

Durante la Copa del Mundo obtenida por los ibéricos, hizo parte de dicho plantel y llegó a ser quien estuviera en el debut vs. Cabo Verde. Después fue perdiendo protagonismo y sumó minutos de manera esporádica.

En total, durante el Mundial jugó tres partidos para los españoles. En el del estreno y frente a Uruguay estuvo los 90′, logrando dar la asistencia del único gol del partido. Para la semifinal con Francia entró apenas 7 y no vio más acción.

*Con información de AFP.