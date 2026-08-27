Fifa tuvo piedad: oficializó cambio a la sanción de Leandro Paredes por gresca en la final del Mundial

Fue el pasado 21 de agosto que FIFA anunció la sanción para Leandro Paredes tras agredir a Gavi en la final del Mundial 2026.

Para ese momento, el máximo organismo del balompié dio a conocer que le impuso al volante que milita en Boca Juniors una sanción de 10 partidos por agredir a su rival español. Dicha sanción la cumpliría en caso de ser citado a la selección argentina.

Momento exacto del encontronazo entre Leandro Paredes y Gavi Foto: NurPhoto via AFP

También anunciaron que Nahuel Molina debía pagar siete partidos de sanción, Thiago Almada, uno, y Roberto Ayala, asistente del cuerpo técnico, tres.

En buena parte del mundo del fútbol se celebró lo implacable que había sido la FIFA. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que la máxima autoridad tuvo piedad con los sudamericanos, a quienes les modificaron parcialmente sus sanciones.

AFA confirmó ‘rebaja’

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su página web oficial, dio a conocer que hicieron un pedido formal a FIFA donde les pidieron un cambio de condiciones.

“La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero", explicaron de la solicitud hecha.

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A su vez, adjuntaron cuál había sido la respuesta por parte de FIFA ante este encargo: “En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada”.

¿En qué cambia la sanción?

A Paredes ni a ninguno de los miembros de Argentina a los que les fue impuesta la sanción se les rebajarán las fechas. Lo que sí podrán hacer es cumplir dicho periodo en partidos oficiales (Eliminatorias, Copa América) y amistosos. Es decir, si la campeona mundial en Qatar 2022 juega en la próxima fecha FIFA de septiembre-octubre partidos de preparación, ya empezará a reducirse la sanción para los implicados.

La tuvo en Catar 2022, la perdió en Norteamérica 2026: Leandro Paredes, subcampeón del mundo con Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

Adicional a esto, la AFA seguirá buscando la manera de que sus hombres no se vean tan afectados e irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo para presentar otros recursos.

“Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia”, afirmó la AFA en su reciente misiva.

Se mantiene lo de las Malvinas

La AFA fue multada por un valor de 321.000 dólares por la FIFA, luego de que los jugadores de dicho seleccionado mostraran una bandera de las Malvinas al término del partido mundialista de semifinales vs. Inglaterra.

La pancarta de Argentina sobre las Islas Malvinas Foto: AFP

Para el ente rector fue una infracción “del artículo 13, apartado 2c (Uso de un acontecimiento deportivo como plataforma para manifestaciones de carácter no deportivo), del artículo 14, apartado 5 (Comportamiento inapropiado de un equipo), del artículo 15 (Discriminación e incidente de carácter racista) y del artículo 17 (Orden y seguridad durante los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA”, precisaron.