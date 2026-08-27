Joya del América de Cali iría a Europa: traspaso estaría hecho y firmaría por tres años

Ya es habitual que jóvenes figuras del Fútbol Profesional Colombiano den el salto a Europa a muy temprana edad. Atlético Nacional es uno de los clubes especialistas en sacar jugadores de su cantera al Viejo Continente y, ahora, América de Cali se suma a esta dinámica.

De acuerdo con una información que se ha viralizado en las últimas horas, surigda del periodista Mariano Olsen, el conjunto del Valle del Cauca habría llevado a cabo la venta de una joya de 21 años a Portugal.

Según lo publicado por el comunicador extranjero radicado en el país: “Luis Miguel Mina viajará este sabado a Portugal para firmar contrato por 3 años con el FC Vizela de la 2 ° división".

Si bien no va a la máxima categoría lusa, el hecho de que sea una salida por un tiempo de contrato tan prolongado llama de manera poderosa la atención.

Adicionalmente, los escarlatas en el acuerdo se guardarían una cifra para aprovecharla en caso de una futura venta a otro club de mayor prestigio. “El lateral derecho fue negociado por América de Cali que mantiene un porcentaje de su ficha”, explica Olsen.

Con poco y nada de protagonismo en América

En lo corrido del segundo semestre de 2026 Mina no tuvo participación bajo la dirección técnica de David González. A pesar de que hacía parte de la plantilla americana, no fue tenido en cuenta y permaneció ausente en los últimos 12 partidos.

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La última vez que se reporta que jugó fue por Copa Sudamericana vs. Tigres el 19 de mayo pasado. En dicha oportunidad entró 12 minutos promediando una calificación por debajo de los 7.0 puntos.

Con el traspaso y salida al exterior de Mina, se espera que pueda lograr consolidarse en el balompié internacional. En caso de que lo logre, un fichaje por otro club de mayor renombre en Portugal o alguna otra liga de Europa le vendría bien para el defensor que tiene menos de 25 años.

Venta del Cali a la Premier League

Si en los rojos hacen negocios con el exterior, en los verdes del Valle del Cauca también y el que realizaron los azucareros con Matías Orozco, de 18 años, llama de manera poderosa la atención al tratarse de un traspaso directo hacia la Premier League.

Fue el periodista Felipe Sierra el que confirmó que el futbolista mencionado pasará a ser parte del Brighton inglés por una cifra que ronda los 4.8M$ + bonos por el 85%.

Se desconoce si Orozco llegue de manera inmediata a ser parte del plantel profesional, sea usado en los equipos de reserva o vaya cedido para que tome ritmo europeo. Lo que sí es que de llamar la atención del primer equipo hará parte del líder parcial de la Premier League, donde se ha jugado apenas una jornada del campeonato 2026/2027.

Matías se une a Cristian Orozco como otro de los colombianos que recientemente cumplió la mayoría de edad y es fichado en Inglaterra. El volante que semanas atrás ya fue presentado en Manchester United tuvo su debut con el Sub-21 de los Diablos Rojos.