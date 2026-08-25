Jugador del Deportivo Cali dará el salto a Europa: seguirá su carrera en la Premier League

Otro jugador colombiano hace sus sueños realidad y sigue los pasos de colegas que también esperan brillar en la Premier League. Es otro gran negocio desde el FPC con una de las mejores ligas del mundo. En esta ocasión, Matías Orozco es el elegido y ya alista su viaje a Inglaterra.

Carlos Antonio Vélez entregó la lista de 57 jugadores que convocaría a la Selección Colombia

Oficial: tradicional club de la Liga BetPlay cambia de ciudad y ya tendría sede elegida para jugar

En las últimas horas se confirmó el fichaje de Matías Orozco, de 18 años de edad, que se convierte en nuevo jugador del Brighton, uno de los clubes más llamativos en las últimas temporadas en la Premier League, que vuelve a creer en el talento colombiano.

Orozco se une a la lista que integran José Heriberto Izquierdo, Steven Alzate y David González. Será el cuarto colombiano en este club, donde también han pasado las jugadoras Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas. Este club está lejos de algún tipo de descenso, pues siempre compite por estar en la zona alta de la tabla y ahora espera intentar la pelea por el título esta temporada.

Fuentes cercanas al jugador comentan que la operación con el Brighton se cierra tras un pago de 4.8 millones de euros, más bonos, por el 85% del pase, dejando un 15% al Deportivo Cali. El volante no pierde más tiempo y adelanta la logística del viaje a Europa junto a su agente, Leonardo Daza. Espera tener el proceso de visado arreglado lo más pronto posible, para realizar exámenes médicos y firma de contrato.

Matías Orozco en Deportivo Cali Foto: Deportivo Cali

Se cree que apenas firme su contrato, Orozco podría ir cedido a otro club de Inglaterra para tomar más experiencia, anhelando unirse al primer equipo del Brighton lo más pronto posible. Matías es un futbolista de proceso en la Selección Colombia y ha brillado en las categorías juveniles.

Matías sigue el camino de Cristian Orozco y Samuel Martínez

Cristian Orozco pudo cumplir los requisitos del Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo, y ahora es la nueva promesa de los Diablos Rojos. Su nombre ya había sido mencionado desde finales de 2025 y era cuestión de tiempo para que definitivamente los scouts lo acercaran a los directores deportivos.

Cristian Orozco firma con Manchester United Foto: Manchester United

El pasado 6 de agosto, Orozco fue presentado en las cuentas oficiales del Manchester United. Tras un buen desempeño en Fortaleza y con presente en Selección Colombia Sub 17, Cristian va a Inglaterra con una maleta repleta de sueños, para sellar definitivamente su talento en un gigante del mundo.

Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra Foto: @LFCAcademyX

Otro que se une a la élite de la Premier League es Samuel Martínez. Luis Díaz dejó extraordinarias sensaciones en el Liverpool, lo que le abrió la puerta a este canterano de Atlético Nacional para escribir una nueva historia. Con apenas 17 años de edad, ya fue anunciado en Anfield.