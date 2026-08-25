Sabah clasifica de forma épica en la Champions, con apenas nueve años de fundado: las lágrimas son virales en el mundo

Sabah FK le da la vuelta al mundo luego de su clasificación de forma épica en la Champions League. Este joven club de Azerbaiyán no era visto como favorito en la serie, pero fue mejor que su rival israelí y pudo continuar en la competencia europea.

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Su rival fue el Hapoel Be’er Sheva de Israel, el favorito en la serie y que se presentó en el partido de vuelta con un 2-1 tras la ida que se jugó en el Superbet Arena-Giulești de Bucarest, Rumania.

Se creía que la ventaja era suficiente para poder sostenerse en la vuelta en el Estadio Tofiq Bəhramov de Bakú, donde se gestó la épica del Sabah, que le dio la vuelta al marcador y no solo eso, sino que goleó al Hapoel Be’er Sheva con un marcador de 5-2.

Igor Zlatanovic había marcado el 3-1 en el global para el Hapoel y ya dos goles de ventaja; se hacía muy complicado remontar, pero el Sabah tenía otros planes y al 94+4′ empató, forzando el tiempo extra, donde se consumó el milagro y el club israelí firmó un fracaso grande en la Champions.

Sabah clasifica en la Champions League Foto: Getty Images

Al 101′ y al 115′, el club azerí dio la vuelta al marcador y así firmó el 5-2 en la vuelta, para seguir con vida en la Champions League. Las lágrimas de celebración no se han hecho esperar; sus jugadores siguen la celebración, pues este triunfo es como si hubieran ganado un título, teniendo en cuenta que siguen con vida en el máximo torneo de clubes en el mundo y con apenas nueve años de fundado.

Noruega y Austria resuenan en la Champions League

Además del Sabah, el equipo noruego Bodo/Glimt también se clasificó en la Champions League luego de alcanzar la temporada pasada los octavos de final de la competición, tras haber eliminado al Nijmegen neerlandés en el repechaje (ida 3-1, vuelta 3-0).

Sabah clasifica en la Champions League Foto: Getty Images

Por otra parte, el LASK Linz eliminó al Celtic Glasgow al término de un partido lleno de emociones debido a la cantidad de goles y la remontada cuando el gigante escocés más cerca estuvo de la clasificación.

El Linz cayó en la ida en Escocia 3-0 (con doblete de Camilo Durán) y en el minuto 21 de la vuelta, perdía 1-0, antes de igualar la eliminatoria con un gol agónico en el minuto 90+1 y de asegurar la clasificación en la prórroga. Jornada llena de épica en Europa.