Marc-André Ter Stegen, histórico arquero del FC Barcelona, continuará su carrera en Países Bajos. Este martes fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax y firmó contrato, en condición de préstamo, hasta mediados de 2027.

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La temporada pasada también había sido cedido al Girona, donde disputó muy pocos partidos por una lesión en el muslo. De regreso en el Barça, entrenó algunos días bajo las órdenes de Hansi Flick mientras escuchaba ofertas desde Alemania y España.

Pero Ajax lo convenció con un proyecto de reconstrucción en el que será el arquero titular y uno de los principales referentes dentro del camerino.

Jordi Cruyff, director deportivo del conjunto neerlandés, dio declaraciones sobre el fichaje de Ter Stegen. “Marc cuenta con una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas“, indicó para los medios oficiales del Ajax.

“Se incorpora de inmediato a nuestra plantilla. Marc y yo nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos bastante tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy satisfechos de que haya firmado su contrato y pueda empezar ya a trabajar“, agregó.

Primeras declaraciones de Ter Stegen

El guardameta alemán también se mostró emocionado por este nuevo capítulo que emprende en la Eredivisie y con la camiseta de un club histórico que ha ganado la Champions League en cuatro ocasiones distintas.

“Tenemos que devolver al club donde pertenece”, apuntó Ter Stegen en sus primeras declaraciones oficiales como jugador del Ajax. “Las cosas buenas requieren tiempo. Al final, todo salió bien y estoy feliz de estar aquí”.

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El alemán contó cómo se dieron las negociaciones para su préstamo por un año. “Cuando hablé por primera vez con Jordi Cruyff, sentí de inmediato que era la mejor opción. Conozco también al entrenador y a Daley Blind. Tuve la oportunidad de hablar con ellos sobre el proyecto y fueron muy convincentes“, indicó.

“Queremos devolver al Ajax a la cima. Es un club histórico, con un pasado glorioso y una prestigiosa proyección internacional. Estoy convencido de que será una temporada exitosa”, agregó.

Ter Stegen ha tenido unos años difíciles en Barcelona por cuenta de las lesiones. En medio de tensiones con la dirigencia, llegaron nuevos arqueros como Joan García y Wojciech Szczęsny que lo desplazaron a ser suplente.

Ter Stegen y Jordi Cruyff en la presentación del nuevo fichaje del Ajax. Foto: @AFCAjax

Sobre su estado físico, que genera dudas en la hinchada del Ajax, dio un parte de tranquilidad. “En el Barcelona empecé a jugar un poco más tarde que en el Ajax, pero entreno desde el 2 de julio. Estoy en mi mejor nivel y muy contento de disfrutar del juego sobre el terreno sin ningún problema“, dijo.

Ajax no jugará Champions este año, pues terminó quinto de su liga local. Actualmente se encuentra disputando la fase clasificatoria de la Conference League.