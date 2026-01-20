Confirmado el nuevo equipo de Ter Stegen: Barcelona anunció su salida y ya es oficial

Mientras Marc-André Ter Stegen se encuentra realizando los exámenes médicos, en Barcelona confirmaron que ya se despidió y jugará el resto de la temporada con otro equipo de la liga española.

Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana, confesó que fue informado sobre la decisión este martes y le dio una calurosa despedida al guardameta alemán.

“Esta mañana nos ha dicho que se iba al Girona. Es un fantástico portero, hemos decidido un futuro diferente y creo que es la decisión correcta. Le deseo lo mejor, es una persona brillante”, declaró.

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Antes de la intervención de Flick, el propio Alejandro Balde había avanzado la salida del guardameta tras una charla matinal con el resto de la plantilla. “Esta mañana ha hablado con todo el equipo. Es un referente, siempre he crecido viéndolo, es mi capitán”, explicó el lateral izquierdo. “Le irá bien para coger confianza”, agregó.

Ter Stegen será nuevo jugador del Girona hasta mediados de 2026, cuando tendrá que volver a Barcelona para definir su futuro.

Aunque el alemán llevaba más de una década en el club, hace rato que perdió el puesto en la titular a manos del polaco Wojciech Szczęsny y el español Joan García.

🎙️ Hansi Flick, sobre la salida de Ter Stegen rumbo al Girona:



👀 "Esta mañana nos ha dicho que se va, creo que fue la decisión correcta".



🇩🇪 "Le deseo todo lo mejor y quizás lo veamos en el Mundial". pic.twitter.com/KblR55qSZz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 20, 2026

Solo falta el anuncio de Girona

Tras confirmarle a sus compañeros que se va en condición de préstamo, Ter Stegen viajó a Girona y cerró los últimos detalles de su contratación como revulsivo para el equipo en el que juega el colombiano Yáser Asprilla.

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

La idea de este movimiento es conseguir los minutos que no tendrá en Barcelona y recuperar algo de esa confianza que tenía antes de ser golpeado por las lesiones.

Ahora solo falta el anuncio oficial del Girona para confirmar el final de una historia que duró 12 años en total.

Ter Stegen fue artífice de la última Champions League conseguida por el Barça e incluso llegó a lucir la cinta de capitán tras la salida de Lionel Messi. Pero en 2024 se lesionó de gravedad y cuando volvió el puesto ya estaba ocupado por otros dos nombres que gozan de la confianza de Flick.

Marc-André Ter Stegen está a pequeños detalles de convertirse en nuevo jugador del Girona. Foto: Getty Images

Barcelona se juega la vida en Champions

La despedida del portero alemán llega justo antes de que Barcelona visite al Slavia Praga en un duelo clave por la clasificación a octavos de final de la Champions League.

Los culés necesitan ganar si quieren mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares. "Es un sueño para todo el mundo. Jugamos para el Barça y siempre el objetivo es ganar grandes títulos. Queremos ganar la Champions, todos tienen hambre de ganarla“, dijo Flick.

“Esto es la Champions y siempre hay presión. Queremos ganar los dos partidos“, sentenció.