Deportes

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

La ‘Mannschaft’ está pendiente de su evolución y los exámenes médicos que le practicarán esta semana.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de febrero de 2026, 1:56 p. m.
Alemania está en el grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
Alemania está en el grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Foto: Getty Images

Alemania amaneció con sus alarmas encendidas por la nueva lesión de Marc-André Ter Stegen, experimentado arquero que llegó hace apenas unos días al Girona en condición de préstamo.

El conjunto catalán emitió un parte médico: Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado ante el Oviedo“.

Fallo al 97’ decidió juego del Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga y lucha con Barcelona

“El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para terminar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico“, agregó el comunicado del Girona.

La prensa española asegura que Ter Stegen tendría que someterse a una cirugía para tratar la lesión y eso le deja poco tiempo de recuperación pensando en el Mundial 2026.

Deportes

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

Deportes

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Deportes

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Deportes

Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

Deportes

Así luce la gramilla de El Campín a minutos de Millonarios vs. Medellín y en plena lluvia en Bogotá

Ciclismo

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Deportes

Manchester City le da un gran regalo al Arsenal y se aleja del liderato: Así va la tabla de la Premier

Deportes

Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

Deportes

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Tras el retiro de Manuel Neuer de la selección alemana, el exarquero del Barcelona parecía destinado a tomar la posición bajo los tres palos. Sin embargo, entre lesiones y falta de continuidad, ha quedado relegado en la carrera por la titularidad.

Su movimiento hacia el Girona estaba pensado para conseguir minutos y pelear por la convocatoria a la cita mundialista, pero ahora se le presenta otra lesión que podría acabar con todas sus aspiraciones de entrar en la lista de la Mannschaft.

Argentina tiene su primera baja confirmada para el Mundial 2026: “Rotura del tendón de Aquiles”

A la espera de los exámenes médicos, se habla de una ausencia de por lo menos dos meses. Eso quiere decir que se perdería prácticamente lo que resta de temporada y regresaría para los últimos compromisos antes del parón mundialista.

La dirigencia del Girona evalúa la posibilidad de poner fin al contrato de préstamo, lo que provocaría el regreso anticipado de Ter Stegen al FC Barcelona.

Esta semana será clave para conocer si el arquero alemán tendrá que entrar al quirófano o se arriesga a una recuperación sin necesidad de cirugía, decisión que podría provocarle una recaída en los próximos meses.

ARCHIVO - Foto del 16 de diciembre del 2025, el portero del Barcelona Marc-Andre ter Stegen calienta antes del encuentro de la Copa del Rey ante el Guadalajara de la tercera división. (AP Foto/Rudy Garcia, Archivo)
Marc-André Ter Stegen acababa de llegar al Girona. Foto: AP

En duda para el Mundial 2026

La lesión de Ter Stegen ha hecho eco en Alemania, donde ven con preocupación el parte médico del Girona. Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania, considera que “corre peligro” su convocatoria a la Copa del Mundo.

“Entiendo que los exámenes finales están programados para hoy. Se espera una baja más prolongada, sin una fecha exacta aún, pero podría convertirse en una ausencia de semanas“, indicó.

Plettenberg añadió: “Su participación en el Mundial está en peligro. Hoy se mantendrán conversaciones con todas las partes implicadas, incluido el Barcelona“.

Las discusiones sobre la finalización del préstamo están sobre la mesa y todo se definirá cuando se conozca el alcance exacto de la lesión. Ter Stegen apenas lleva dos partidos con el Girona, ambos como titular, ante Getafe y Real Oviedo por la liga española.

El 16 de febrero iba a enfrentar un partido especial contra el Barcelona; sin embargo, ahora no estará disponible para esa fecha.

Más de Deportes

LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 17: Players of Germany look on ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena on November 17, 2025 in Leipzig, Germany. (Photo by Ralf Ibing - firo sportphoto/Getty Images)

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) (Photo by Abdullah Ahmed / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Momentos en que el partido se detiene en El Campín.

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

Estadio El Campín el 1 de febrero 2026.

Así luce la gramilla de El Campín a minutos de Millonarios vs. Medellín y en plena lluvia en Bogotá

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Erling Haaland y Pep Guardiola.

Manchester City le da un gran regalo al Arsenal y se aleja del liderato: Así va la tabla de la Premier

Pantallazo @sporttvportugal

Golazo de Luis Javier Suárez digno de Premio Puskás para salvar al Sporting: Espectacular racha goleadora

Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern.

La reacción del director deportivo del Bayern por el mejor gol del año para Luis Díaz: “Nuestra especialidad”

Noticias Destacadas