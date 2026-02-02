La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

Alemania amaneció con sus alarmas encendidas por la nueva lesión de Marc-André Ter Stegen, experimentado arquero que llegó hace apenas unos días al Girona en condición de préstamo.

El conjunto catalán emitió un parte médico: “Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado ante el Oviedo“.

“El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para terminar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico“, agregó el comunicado del Girona.

La prensa española asegura que Ter Stegen tendría que someterse a una cirugía para tratar la lesión y eso le deja poco tiempo de recuperación pensando en el Mundial 2026.

Tras el retiro de Manuel Neuer de la selección alemana, el exarquero del Barcelona parecía destinado a tomar la posición bajo los tres palos. Sin embargo, entre lesiones y falta de continuidad, ha quedado relegado en la carrera por la titularidad.

Su movimiento hacia el Girona estaba pensado para conseguir minutos y pelear por la convocatoria a la cita mundialista, pero ahora se le presenta otra lesión que podría acabar con todas sus aspiraciones de entrar en la lista de la Mannschaft.

A la espera de los exámenes médicos, se habla de una ausencia de por lo menos dos meses. Eso quiere decir que se perdería prácticamente lo que resta de temporada y regresaría para los últimos compromisos antes del parón mundialista.

La dirigencia del Girona evalúa la posibilidad de poner fin al contrato de préstamo, lo que provocaría el regreso anticipado de Ter Stegen al FC Barcelona.

Esta semana será clave para conocer si el arquero alemán tendrá que entrar al quirófano o se arriesga a una recuperación sin necesidad de cirugía, decisión que podría provocarle una recaída en los próximos meses.

Marc-André Ter Stegen acababa de llegar al Girona. Foto: AP

En duda para el Mundial 2026

La lesión de Ter Stegen ha hecho eco en Alemania, donde ven con preocupación el parte médico del Girona. Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania, considera que “corre peligro” su convocatoria a la Copa del Mundo.

“Entiendo que los exámenes finales están programados para hoy. Se espera una baja más prolongada, sin una fecha exacta aún, pero podría convertirse en una ausencia de semanas“, indicó.

Plettenberg añadió: “Su participación en el Mundial está en peligro. Hoy se mantendrán conversaciones con todas las partes implicadas, incluido el Barcelona“.

Las discusiones sobre la finalización del préstamo están sobre la mesa y todo se definirá cuando se conozca el alcance exacto de la lesión. Ter Stegen apenas lleva dos partidos con el Girona, ambos como titular, ante Getafe y Real Oviedo por la liga española.

El 16 de febrero iba a enfrentar un partido especial contra el Barcelona; sin embargo, ahora no estará disponible para esa fecha.