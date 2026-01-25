Argentina tiene su primera baja confirmada para el Mundial 2026: “Rotura del tendón de Aquiles”

Empezaron los problemas para Argentina camino a su defensa del título en el Mundial 2026. Este domingo se confirmó la primera baja sensible para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, faltando menos de cinco meses para el debut contra Argelia en Kansas City.

Juan Foyth, lateral derecho que fue campeón del mundo en Catar-2022, sufrió una grave lesión en el partido de Villarreal contra Real Madrid (0-2) por la liga española.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse”, informó el submarino amarillo.

El defensor argentino se fue al suelo después de que se le quedara clavada la pierna izquierda en un esprint durante la primera parte. Abandonó el campo en el minuto 24 y fue sustituido por Rafa Marín.

Las imágenes ya dejaban al descubierto una lesión importante; sin embargo, Villarreal no esperaba que fuera tan grave como para perderlo por el resto de la temporada.

A pesar de que el Villarreal no ha informado un tiempo estimado de baja tras la operación, Foyth podría estar al menos unos siete meses sin poder entrenar, por lo que se perderá lo que resta de la temporada y es duda para comenzar la próxima.

El Mundial 2026 queda completamente descartado de su calendario, lo que obliga a Scaloni a estudiar otras opciones para la posición de lateral derecho.

Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid, apunta a ser el titular en la Copa del Mundo, acompañado por Gonzalo Montiel (River Plate) en el banco de suplentes.

Con la baja de Foyth, el cuerpo técnico de Argentina también pierde un futbolista polifacético que puede cubrir la posición de defensor central en caso de ser necesario.

Cabe recordar que el combinado albiceleste tiene otro compromiso oficial por cumplir en el mes de marzo, pues disputará la Finalissima contra España.

Lionel Scaloni, DT de Argentina Foto: AP

Calendario y rivales de Argentina en el Mundial 2026

Argentina es una de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo en julio de este año. La suerte le sonrió en la fase de grupos y, en condiciones normales, debería avanzar como líder a la fase de dieciseisavos de final.

El camino de la albiceleste empezará el 16 de junio enfrentando a Argelia en Kansas City, partido programado para las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

La segunda salida de los argentinos será el 22 de junio contra Austria en Arlington y terminarán la fase de grupos enfrentando a Jordania, el 27 de junio, en esa misma ciudad.