Escoba pasaría por Millonarios: son tres los apuntados, entre los que hay un ídolo

Millonarios goza de buena salud en las últimas semanas. Desde que llegó Fabián Bustos, los resultados acompañan cada vez más al cuadro azul que clasificó a fase de grupos de Copa Sudamericana y va remontando de a poco en la tabla de posiciones de Liga BetPlay.

Hoy día, con varias fechas por jugarse, los bogotanos están en el selecto grupo de los ocho. Con 20 puntos son séptimos y de alcanzar la línea de los 30-31 entrarían a las finales del FPC.

Millonarios viene de menos a más en el 2026-I. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El próximo lunes (30 de marzo) tendrán el reto de medirse contra Fortaleza, en el marco de la fecha 14.

Previamente, ante Once Caldas, sacaron un resultado largo de 1-4 en Manizales. Dicho partido le dio la tranquilidad a los embajadores de ir por buen camino.

Escoba pasaría por Millonarios

A pesar de que todo pareciera ser calma en Millonarios, en las últimas horas se ha sabido que podrían venir decisiones cruciales con algunos jugadores del plantel que acaban su contrato a mediados del 2026.

Fue el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, quien publicó los nombres que estarían en estudio en las oficinas de los azules:

Mackalister Silva celebra con Rodrigo Contreras un gol en Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

David Mackalister Silva (Si él desea continuar, el club lo apoyaría)

Alex Castro (Debe mejorar para poder negociar renovación)

Cabezas Hurtado (No continuaría).

Del primero hay que decir que sería una completa sorpresa en caso de que no sea renovado, pues es uno de los ídolos de la institución en los últimos años y capitán. En contra de este jugaría la edad; a sus 39 años se desconoce cuánto le podría restar de carrera deportiva al más alto nivel.

Así luce el considerado mejor estadio de Colombia: preocupa su estado y no se cumplirían las fechas de entrega

Sobre los otros dos mencionados, lo que buscaría la dirigencia del club es abrir cupos para que lleguen nuevos jugadores de cara al segundo semestre del año, en la que se jugarían las fases decisivas de Sudamericana en caso de clasificación desde la fase de grupos.

Modificación al calendario de Liga y Sudamericana

En breve, Millonarios empezará a jugar en dos frentes por sus compromisos con la Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

Hasta esta semana había unas fechas previstas para los juegos ante Boston River, de Uruguay y para el clásico capitalino con Independiente Santa Fe durante el mes de abril. Sin embargo, eso fue modificado.

Clásico entre Millonarios y Santa Fe se jugará a mediados de abril. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El juego de fase de grupos del torneo internacional quedó ratificado para jugarse el miércoles, 15 de abril, entretanto, el juego con Santa Fe pasó a ser el domingo, 12 de abril, a las 2:00 p.m. en El Campín.

Con eso establecido, ya Bustos y su cuerpo técnico tiene clara la hoja de ruta para lo que será un cuarto mes del año crucial en sus aspiraciones por seguir con buenos rendimientos en los torneos donde tienen chances de ser campeones.

Baja en Millonarios los mermaría en Sudamericana: sufrió ruptura y requirió intervención quirúrgica

Falcao García permanece ausente de la actividad con el elenco capitalino. Desde su lesión del pasado mes de febrero, el Tigre no ha logrado una recuperación total para ser tenido nuevamente en cuenta. La última convocatoria que tuvo fue ante Atlético Nacional, sin un minuto sumado.