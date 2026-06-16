Los tres jugadores de Selección Colombia por los que va Junior: sacaron la lista

Si bien se está en época de Mundial 2026, los clubes de la Liga BetPlay no dan tregua a la búsqueda de fichajes para la próxima temporada. Una vez termine la fiesta en Norteamérica, el Fútbol Profesional Colombiano se reanudará y se deberá estar preparado.

Junior de Barranquilla fue el más reciente campeón al ganarle a Atlético Nacional en una final donde fue muy superior. Su plantel cuenta con Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez como figuras más sonoras, entre otras que hacen parte.

Junior de Barranquilla se proclamó campeón de la Liga BetPlay 2026-l en el Atanasio Girardot ante Nacional. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

A pesar de que se podrían sentir tranquilos con la base que tienen, buscarían los dueños del equipo potenciarla con jugadores de paso reciente en Selección Colombia.

La lista de top de Junior

Según se ha podido conocer por versiones recientes, la familia Char tendría en carpeta a talentos como Gabriel Fuentes, Roger Martínez y Miguel Ángel Borja.

Dicho tridente de jugadores permanecen en el exterior, lo que haría algo completa la transacción por temas salariales. En el caso de los delanteros, por ejemplo, ambos están en Medio Oriente y ganan grandes salarios.

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Será cuestión de que Junior de Barranquilla haga alguna buena oferta para tentar a los mencionados. Además, de moverles sus sentimientos y hacer que estos se ilusionen de cara a una Copa Libertadores 2027 donde el rojiblanco ya clasificó directo por su estrella de mitad del año en curso.

Otra cuestión con lo que podrían buscar tentarlos es alcanzar el triplete. Junior fue campeón en 2025-II, 2026-I y le apunta a la triple corona a finales de este año.

Segundo ciclo de Fuentes y Borja

Dos de los tres mencionados saben lo que es vestir la camiseta de Junior de Barranquilla. Se trata de Gabriel Fuentes, surgido en el ‘tiburón’ y Miguel Borja, quien estuvo hace un par de años allí.

El goleador Borja estuvo entre 2020 y 2022 con Junior. Allí cosechó un total de 86 partidos, con 51 anotaciones marcadas y siete asistencias. En cuanto a títulos alzó solo uno, que fue la Superliga del 2020.

Miguel Borja, delantero que jugó la Copa América de 2024 con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Para los aficionados junioristas, así como para el público en general, de llegar Borja nuevamente a Junior sería una sentencia clara del club hacia sus rivales directos contra los que lucharía por otra estrella en el FPC.

Juntar a Borja, de 33 años, con otro de pasos en Selección Colombia como Luis Fernando Muriel sería montar una nómina lujosa que metería miedo.

Y es que Junior es ambicioso, porqué si no llega Borja, el otro es Gabriel Fuentes que es catalogado como uno de los mejores laterales que ha surgido en la liga local durante los últimos años. De quien se habla ha tenido pasos en desde 2022 por España y Brasil.

Gabriel Fuentes, colombiano que pasó por Fluminense tras salir de Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

Sus equipos han sido Real Zaragoza, Fluminense y Fortaleza, los últimos dos en Brasil.

Finalmente, hay que hablar de Roger Martínez, quien no ha militado en Colombia. Si bien el cartagenero ha sonado múltiples veces en plazas como Medellín para ser parte de Atlético Nacional, jamás se ha logrado llegar a un acuerdo final.

Su club es Al-Taawoun F. C.de Arabia Saudita donde acabó la campaña como goleador de dicho país y reclamó abiertamente a Néstor Lorenzo por no haberlo llevado al Mundial 2026 que está en marcha.