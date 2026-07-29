Clasificados y eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay: Junior es noticia y América hizo lo suyo

Siguen las sorpresas en los juegos de vuelta de la fase 1B en Copa BetPlay. Este miércoles, 29 de julio, se disputaron tres partidos, por lo que la lista de clasificados y eliminados va en aumento.

Batacazo en Copa BetPlay: Junior fue eliminado por Barranquilla y Millonarios queda atento

Polémica arbitral en Copa BetPlay: penal a favor de Quindío no tendría fundamento, y desde Tolima reclaman

Estos fueron los resultados de este miércoles:

Internacional de Palmira 1 - 2 Internacional de Bogotá (Inter Bogotá ganó 3-1 en el global)

Barranquilla F.C. 3 - 3 Junior (empate 5-5 en el global, ganó Barranquilla por penales)

Real Cartagena 1 - 1 América de Cali (América ganó 3-2 en el global)

90’⌚▶️ |3-3| Victoria de los locales.



Barranquilla FC: ⚽️ ⚽️⚽️⚽️⚽️

Junior FC: ⚽️⚽️❌⚽️



Barranquilla 🆚 @JuniorClubSA #CopaBetPlayDimayor — Junior FC (@JuniorClubSA) July 30, 2026

Así va la lista de clasificados en la fase 1B de Copa BetPlay

Deportes Quindío Deportivo Pasto Atlético Nacional Internacional de Bogotá Barranquilla F.C. América de Cali

+7 OVR para Sangui. 😎 pic.twitter.com/DdBZd2Um0D — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) July 30, 2026

*Los seis quedan ubicados en octavos de final de la competencia.

Así va la lista de eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay

Deportes Tolima

Bogotá F.C.

Tigres

Internacional de Palmira

Junior de Barranquilla

Real Cartagena

Partidos que faltan por jugarse en la fase 1B de la Copa BetPlay

30 de julio

Envigado FC vs. Once Caldas (Once Caldas ganó la ida 3-0)

*La llave entre Santa Fe y Unión Magdalena aún está pendiente por jugar, tanto en la ida como en la vuelta. Programación a definir en Dimayor.

Ya hay cruces confirmados en los octavos de final

Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca

Deportes Quindío vs. Llaneros

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Barranquilla F.C. vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Cuadro de la Copa BetPlay 2026. Foto: Dimayor web oficial.

Con Luis Díaz en el Romelio, Barranquilla F.C. sacó a Junior

Se trata de un verdadero batacazo en el FPC. Aunque con varias polémicas arbitrales, y el central Edwin Trujillo en el ojo del huracán, Barranquilla F.C. hizo la tarea y acabó eliminando por penales al Junior.

Es sorpresiva y casi inesperada la salida del vigente bicampeón de Colombia, ante un equipo de segunda división y con la mirada de todo el país encima.

De hecho, en el estadio Romelio Martínez estaba Luis Díaz, actual jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia, pero que en el pasado supo vestir los colores tanto del Barranquilla como del Junior.

Ahora, Barranquilla espera conseguir otra hazaña eliminando a Millonarios en los octavos de final de la competencia.