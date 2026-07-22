Dimayor anunció primera decisión por reclamo de los derechos de TV de los ocho históricos del FPC

Los ocho clubes más tradicionales del fútbol profesional colombiano dieron un paso al frente al exigir a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) un cambio en las reglas para la distribución de los ingresos por derechos de televisión.

A través de un comunicado firmado por América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas, los equipos expresaron su inconformidad con la forma en que se ha realizado esta distribución durante los últimos años.

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Tras la publicación de la misiva del denominado ‘G8’, como se conoce al grupo de los ocho clubes tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano, la Dimayor reaccionó y convocó una asamblea extraordinaria para abordar el tema, con el propósito de buscar una solución a la controversia.

Los puntos a tratar serán:

Reunión presencial con todos los clubes afiliados, programada para el miércoles 29 de julio.

Se hablará sobre “explorar métodos de distribución de ingresos por derechos de televisión entre los clubes afiliados”.

También discutirán el estado de las ofertas para los derechos televisivos y digitales del ciclo 2027-2030.

Estos son precisamente los temas que se busca discutir, con el propósito de alcanzar una distribución más equitativa, teniendo en cuenta la importancia de cada equipo, así como el rating que genera y el impacto de su afición.

Hasta ahora, el modelo vigente establece que todos los clubes afiliados a la División Mayor reciben la misma cantidad de dinero, una fórmula que, según los equipos que promueven la iniciativa, limita el desarrollo del fútbol colombiano en comparación con otras ligas del continente.

Certera misiva del ‘G8′ del FPC

El mismo comunicado fue difundido por los ocho clubes firmantes, que aseguraron estar “convencidos de que el fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato. El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas. Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución”.

“El crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen, en buena medida, de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia. Así lo han entendido otras ligas de la región, que han avanzado hacia modelos de distribución que combinan la solidaridad entre clubes con reconocimientos al buen desempeño deportivo”, reclamaron.

“Nuestra intención ha sido la de construir, en conjunto con todos los clubes, un modelo que recoja las distintas visiones y responda a las necesidades del fútbol colombiano. Por ello, consideramos que, antes de avanzar con un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión, es necesario que exista una discusión transparente y participativa que permita definir un nuevo modelo de distribución que brinde seguridad, legitimidad y estabilidad a todas las partes involucradas. No se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer un campeonato que genere mayores oportunidades para todos; porque cuando la liga crece, crecen también las posibilidades de desarrollo para todos sus participantes”, señalaron.

“Mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano”, concluye el comunicado.