Para el fin de semana del 25 de julio está programado por Dimayor el inicio de la Liga BetPlay 2026-II.

Después de lo que fue el Mundial 2026 los amantes del fútbol nacional esperan por ver los clubes de los que son hinchas. Varias grandes se han movido en el mercado, Junior de Barranquilla es el vigente campeón y será rival de todos que buscan arrebatarle la corona de bicampeón.

Junior de Barranquilla, vigente campeón de Colombia. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Uno que está necesitado de hacer un mejor segundo semestre de lo que hizo en el primero es Millonarios. Dicho club hiló fracasos en la primera parte del año, lo que ha llevado a su afición a ejercer presión por cambiar la realidad en el Finalización.

Eliminado de Copa Sudamericana, y solo teniendo Liga y Copa BetPlay para pelear, les compromete a los azules a ser el campeón de alguno de esos dos torneos a nivel local.

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En busca de entrar en la discusión del FPC durante los próximos meses, la dirigencia ha hecho contrataciones para que la nómina base sea más fuerte. Un arquero y dos delanteros fueron presentados en los últimos días.

Lista de refuerzos confirmados por Millonarios:

Javier Burrai (arquero).

Francisco Chaverra (extremo).

James Aguirre (arquero).

Andrey Estupiñán (delantero).

Durante un amistoso reciente que jugó el embajador en Perú vs. Universitario, al portero ya se le vio sumar sus primeros minutos. Este internacional llega como el reemplazo de Guillermo de Amores y Diego Novoa, quienes no rindieron en su estadía por el cuadro capitalino.

Javier Burrai (arquero) de Millonarios Foto: @MillosFCoficial

Por la cercanía del anuncio de su fichaje con respecto al viaje para el partido de preparación en el país vecino, el único que no viajó con el grupo fue Estupiñán.

De este hay que decir que tampoco podrá jugar en el inicio de la liga colombiana, debido a que acarrea una sanción de Dimayor desde que estaba en su anterior club, Deportivo Pasto.

Dos sancionados en Millonarios

Infortunadamente para el azul su estreno del próximo sábado, 25 de julio contra Atlético Bucaramanga será con bajas. Fabián Bustos, técnico, deberá echar mano a otro defensa central y un delantero distinto.

Recordando lo que fue el semestre anterior, en los expedientes de Dimayor quedó que Andrés Llinás debe una jornada por acumulación de tarjetas amarillas y Andrey Estupiñán llegó proveniente de Pasto a Millonarios con una cartulina roja por pagar.

Dichos dos motivos de sanción es lo que los inhabilitan para jugar en la fecha 1. Después de haber cumplido con su castigo, para el importante partido de la segunda jornada contra Junior de Barranquilla en condición de visita sí estarán disponibles.

Otras movidas del azul

Radamel Falcao García es una incógnita para Millonarios. Actualmente trabaja como comentarista en el Mundial en Norteamérica y se desconoce si una vez acabe, buscará extender su vínculo por un tiempo más con los bogotanos.

Quien sí hará parte de nuevo de la plantilla azul y ya sumó minutos fue Daniel Ruiz. El ‘niño maravilla’ del que se ha esperado tanto acabó su préstamo en Rusia, donde permanecía desde hace unos semestres y retornó a Millonarios para ser parte de la nómina del 2026-II.