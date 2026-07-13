Arribo oficial de Sebastián Villa y Álvaro Montero a su nuevo club: firman hasta 2030

Una vez más Boca Juniors creyó en el talento de los jugadores colombianos. Durante el mercado de pases que está en curso se hizo a dos de nacionalidad cafetera, además, de que son parte de Selección Colombia.

Se trata del portero mundialista, Álvaro Montero y el delantero que fue incluido en la prelista de 55 para la cita orbital, Sebastián Villa.

Álvaro Montero, arquero de Selección Colombia y que llega a Boca Juniors. Foto: Getty Images

Para el primero en mención es el gran salto de su carrera deportiva tras saltar al estrellato con Deportes Tolima, establecerse profesionalmente con Millonarios, para posteriormente ir a Vélez de Argentina donde tuvo la vitrina que lo catapulta a un grande de Sudamérica.

En el caso de Villa, este se vuelve a vestir de Xeneize tras tres años. Su primer paso fue marcado por una estadía de seis temporadas, pero acabó de manera abrupta cuando le surgieron temas legales que llevaron al club a desligarse de él.

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A sus 30 años que tiene actualmente, Villa ha dado muestras de que es un jugador que aún es desequilibrante en Argentina y Sudamérica. Con el modesto Independiente Rivadavia ganó títulos locales, peleó internacionalmente, y eso es lo que le reabrió la puerta en el onceno de Buenos Aires.

Anuncios oficiales de Montero y Villa

Dichas dos incorporaciones fueron anunciadas de manera preliminar en la noche del pasado domingo. Boca Juniors apuntó a que en las próximas horas se harían los exámenes médicos y, de no mediar inconvenientes, estamparían su firma hasta mediados de 2030.

“El arquero Álvaro Montero llegará mañana por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca”, indicaron del golero.

“El jugador Sebastián Villa se realizará mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca”, sobre el atacante.

Sebastián Villa ya llegó

A primera hora de este lunes festivo en Colombia se pudo ver el arribo de Villa a las instalaciones del centro médico donde se hará las pruebas para ser anunciado como jugador de Boca.

Acompañado por un funcionario que portaba la chaqueta del cuadro bostero, algunas cámaras de medios allí presentes retrataron al futbolista ansioso por su ingreso a las pruebas en las que no se cree vaya a tener ningún inconveniente.

SEBASTIÁN VILLA SE HACE LA REVISIÓN MÉDICA: el futbolista colombiano llegó a la clínica para hacerse los chequeos correspondientes y terminar de sellar su regreso a Boca.



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Para Seba Villa el poder reintegrarse a Boca es un anhelo cumplido. Su salida en su momento de allí no fue la más amistosa, lo que lo lleva a tomarse esta segunda oportunidad como una revancha de vida y profesional.

El pase del exjugador de Deportes Tolima en Colombia fue acordado en 6,5 millones de dólares, desde Rivadavia. Dicha cifra alta era una que ningún otro club de renombre en Sudamérica se había propuesto pagar para hacerse con los servicios de Villa.

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Con la contratación de estos dos colombianos, Boca vuelve a ser casa de deportistas de esta nacionalidad. Históricamente han estado muchos vistiendo dichos colores, siendo muy recordados algunos como Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, ‘Chicho’ Serna, Edwin Cardona, Jorman Campuzano, entre algunos otros que dieron alegrías a los Xeneizes.