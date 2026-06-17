Sebastián Villa resuena el día del debut de Colombia en el Mundial 2026: futuro en juego

Néstor Lorenzo tuvo en su consideración a Sebastián Villa para el Mundial 2026. En la prelista de 55 convocados lo incluyó, pero en la de 26 lo dejó por fuera, en parte, por la presión mediática que se dio.

Al atacante que milita en Independiente de Rivadavia de Argentina le pudo haber pesado su expediente con la justicia, donde es acusado cargos de violencia y otros relacionados.

El jugador que no iba a ir al Mundial, pero metieron de últimas por Sebastián Villa: fue revelado

Esta es la verdad sobre Sebastián Villa y su fichaje con Atlético Nacional: condición clave para firmar

Esto, en parte, fue lo que echó para atrás que fuese tenido en cuenta en la lista final. Deportivamente se veía que estaba a tono, pero los argumentos de integralidad de un representante de un país fue lo que, al parecer, lo sacaron del Mundial.

Este miércoles, justamente, a la par de que se vive la previa del debut de Colombia en el Mundial 2026, se ha reportado una noticia que está relacionada al futuro de Villa.

Según lo dio conocer el periodista César Luis Merlo en el programa, Picado TV: “Boca (Juniors) ofertó 4 millones de dólares por Villa. La propuesta incluye dinero más jugadores”.

🔥🚨 ÚLTIMO MOMERLO: Boca ofertó 4 millones de dólares por Villa. La propuesta incluye dinero más jugadores.



‼️ Independiente Rivadavia está dispuesto a negociar, pero no quiere futbolistas como parte de la operación. pic.twitter.com/t6kJwhM4z7 — Picado TV (@picadotv_) June 17, 2026

Al parecer, ya se dio una respuesta de parte del club en el que está Villa y pusieron condiciones: “Independiente Rivadavia está dispuesto a negociar, pero no quiere futbolistas como parte de la operación”.

Por otra informaciones, se ha podido saber también que Rivadavia quisiese que la oferta económica suba a 7 millones de dólares. Por dicho valor estarían abiertos a desprenderse de quien fue su figura máxima en el último tiempo.

¿Segundo ciclo en Boca Juniors?

Villa ya sabe lo que es vestir la camiseta de un gigante sudamericano como Boca Juniors. En 2018 arribó y se mantuvo hasta 2023. Deportivamente siempre se destacó con goles y asistencias, que lo llevaron a ser campeón de un total de 7 títulos.

Sebastián Villa cuando perteneció a Boca Juniors. Foto: AFP

En 172 partidos jugados el colombiano logró marcar unos 29 goles y dar 33 asistencias. Dicho balance fue alto, pero los temas con la justicia le hicieron que se desligara de la institución.

De no haber aparecido dichas situaciones, posiblemente su estancia allí se habría prolongado. Hoy día, con 30 años, mostrando tan buen nivel, ha sido pretendido por varios conjuntos de renombre y se daría su salto de nuevo a un grande.

Villa pudo ir al Mundial

En El Camerino, un programa que cuenta con tres exjugadores entre los que está Andrés Felipe Cadavid, estos pudieron tener contacto directo con Villa. Allí enlazaron al actual jugador para preguntarle por su situación y este dejó un recado fuerte.

Sobre los señalamientos que le lanzan acerca de problemas de justicia pendientes, afirmó: “Yo les voy a decir una cosita: no tengo ningún problema con la justicia”.

Sebastián Villa Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún. El jugador se pronunció por no ser llamado al Mundial 2026 Foto: @CSIRoficial / Getty Images

“Puedo mostrar mi expediente. Estoy libre”, señaló en su defensa. Adicional, dio muestras de que se desplaza por cualquier país y, que de tener alguna cuenta por pagar, no le sería viable.

“Por eso yo viajo a cualquier parte del mundo. Porqué he escuchado que dicen que ‘no tiene visa para entrar a Estados Unidos’... a mí me la dieron por diez años”, sobre rumores mencionados.

“Yo no tengo problema con eso. Mucha gente opina sin saber”, reclamó contra quienes se oponían a que fuese llamado.

“Lo que no me gustó es que una persona me llamó a decirme ciertas cosas delante de mi esposa y a la final no salió con nada. ¿En la vida, la palabra no?“, cerró sin especificar en nombres.