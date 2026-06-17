Clasificación general del Tour de Suiza 2026: posición de Nairo Quintana tras la etapa 1

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) está más fuerte que nunca. El corredor esloveno dominó la primera etapa del Tour de Suiza 2026 y le sacó una diferencia abismal al resto de favoritos.

Nairo Quintana (Movistar Team), que volvió a competir después de un mes, hizo un trabajo de gregario a favor de su líder Enric Mas. Los objetivos del corredor boyacense pasan por pelear alguna victoria en las cuatro etapas que faltan.

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El único ciclista que pudo darle respuesta al ataque de Pogačar fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), quien aguantó lo que pudo en la montaña y llegó en la segunda casilla.

Sergio Higuita (XDS Astana) fue el mejor colombiano del día. El antioqueño llegó en el tercer grupo de perseguidores y se metió en la discusión por el ‘Top 10′ de la clasificación general, otro resultado que sería positivo para su cuenta personal.

Pogačar lanza advertencia

Esta espectacular victoria de Tadej Pogačar es un aviso directo para los rivales que enfrentará a principios de julio en el Tour de Francia 2026. El esloveno llega en su mejor estado de forma para buscar el tricampeonato por encima de Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

El ataque lo arrancó faltando 70 kilómetros para la línea de meta, justo después del esprint intermedio en Pedemonte. Carapaz intentó seguirle la rueda, pero era una misión imposible ante los números que maneja el capo del UAE Team Emirates.

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Pogačar sacó más de dos minutos en la clasificación general y solo una sorpresa mayúscula podría arrebatarle el título de las manos.

Esta temporada ha tenido un rendimiento casi perfecto: ganó la Strade Bianche, la Milán-San Remo, la Ronde van Vlaanderen, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Romandía.

La única carrera que no pudo ganar fue la París-Roubaix, donde fue segundo por detrás del belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Aplausos totales para Tadej Pogacar tras su actuación en el Tour de Suiza. Foto: Getty Images

El Tour de Suiza es uno de los pocos títulos que le faltan por conquistar en su laureada carrera como ciclista. Esa cuenta pendiente está camino a saldarse, aunque todavía le falta completar las cuatro etapas que se disputarán hasta el próximo domingo en Villars-sur-Ollon.

Clasificación general - Tour de Suiza 2026 (Etapa 1)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 3:28:37

2. Richard Carapaz (EF Education), a 2′22″

3. Andrea Bagioli (Lidl-Trek), a 2′39″

4. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 4′16″

5. Mathias Vacek (Lidl-Trek), a 4′16″

6. Brandon McNulty (UAE Team Emirates), a 4′16″

7. Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike), a 4′16″

8. Felix Grosschartner (UAE Team Emirates), a 4′18″

9. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM), a 4′43″

10. Andrew August (Netcompany Ineos), a 4′44″

…

13. Sergio Higuita (XDS Astana), a 4′44″

33. Nairo Quintana (Movistar Team), a 13′36″

40. Brandon Rivera (Netcompany Ineos), a 13′36″.