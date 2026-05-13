Así reaccionó Sebastián Villa tras la prelista de Colombia: le mandó un mensaje a Lorenzo

Sebastián Villa no desiste de su sueño de volver a vestir los colores de la Selección Colombia. El atacante antioqueño habló sobre las opciones que tiene de disputar el Mundial 2026 como un refuerzo de última hora para el equipo de Néstor Lorenzo.

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Y es que Villa habría sido incluido en la prelista de 55 jugadores, de acuerdo con la información expuesta por César Augusto Londoño.

El jugador de Independiente Rivadavia ya había sido mencionado en la convocatoria para los amistosos de marzo, pero su cupo quedó en manos de Johan Carbonero.

Tras esa decepción, Sebastián Villa siguió brillando en la Copa Libertadores y el torneo local esperando la llamada de Lorenzo. Su sueño es volver a la Tricolor, donde ha sido resistido por los problemas personales que afrontó hace unos años atrás.

Sebastián Villa es capitán de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images

El mensaje de Sebastián Villa

Este miércoles atendió una entrevista para TyC Sports en la que le preguntaron sobre su futuro, los contactos para volver a Boca Juniors y el regreso a la Selección Colombia.

“Vengo hace siete años luchando para estar en la Selección. He mejorado un montón de cosas, pasaron las cosas que pasaron y la justicia me determinó inocente. Dios me ha dado esa nueva oportunidad para crecer”, declaró.

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Villa confiesa que “la selección lo es todo” para él. “De chiquito soñé con estar en la Selección Colombia y le digo a mi señora que ojalá pueda jugar un Mundial. Vengo trabajando a doble turno todos los días para poder estar. Queda esperar la decisión del profe, yo sigo trabajando para eso y esperando en Dios que me de la oportunidad. Espero que el profesor me pueda tener en cuenta”, agregó.

Abierto a Boca o River

Aunque Independiente Rivadavia quedó eliminado de la liga local, está sorprendiendo en Copa Libertadores y sigue cosechando alegrías para su hinchada.

“Contento por lo que hemos hecho aquí, no solo a nivel nacional sino internacional. Es un proceso muy bonito. Nosotros somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros, pero confiamos mucho en nuestro grupo, logramos puntos muy importantes fuera de casa y conseguimos una cantidad de puntos importantes”, agregó Villa.

El colombiano ha sido relacionado con ofertas de River Plate y Boca Juniors, archirrivales del fútbol argentino. Ahora mismo no le cierra la puerta a ninguna de las dos opciones.

“Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”, sentenció.