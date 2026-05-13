Le llegó competencia a Luis Díaz: Bayern Múnich “acordó los términos” con su nuevo fichaje

Bayern Múnich está muy cerca de concretar su primer fichaje para la próxima temporada. Lo que empezó como un coqueteo de ambas partes está encaminado hacia un final feliz, faltando la aprobación por parte de Newcastle.

Anthony Gordon, extremo izquierdo inglés, tiene negociaciones adelantadas para unirse al proyecto de Vincent Kompany en el mercado de verano.

Aunque el Bayern tuvo una grandísima temporada, el cuerpo técnico considera que necesita más herramientas en ataque para alcanzar un nuevo nivel competitivo.

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Lucho Díaz fue el titular indiscutible en la banda izquierda durante toda la campaña, pero ahora tendría que pelear por el puesto contra Gordon. Ambos se conocen de haberse enfrentado varias veces en la Premier League, cuando el guajiro jugaba para Liverpool.

“Ya están acordados los términos generales entre Anthony Gordon y el Bayern Múnich. Sin embargo, todavía existe una gran diferencia en la valoración económica entre el Bayern y el Newcastle United F.C., mientras continúan las negociaciones entre clubes”, informó el periodista británico Ben Jacobs.

85 millones de euros por Anthony Gordon

El fichaje de Anthony Gordon al Bayern Múnich ha despertado gran curiosidad en Europa, teniendo en cuenta que Newcastle pide un valor bastante alto para estampar la firma del negocio.

“Newcastle busca más de 75 millones de libras esterlinas. Hay optimismo de que el valor exigido por el club será alcanzado debido al volumen de interés inicial”, agregó Jacobs.

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Ese valor equivale a 85 millones de euros, es decir, un poco más de lo que Bayern Múnich pagó para quedarse con los servicios de Luis Díaz en agosto del año pasado.

Gordon no solo está en la carpeta del gigante bávaro, sino que ha sido relacionado con clubes importantes de Inglaterra como Chelsea o Liverpool. Su futuro será una de las ‘novelas’ a seguir durante y después del Mundial al que se espera sea convocado.

Anthony Gordon, jugador de Newcastle y pretendido por el Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Bayern Múnich no acostumbra a hacer grandes ofertas económicas, pero este fichaje se considera como una prioridad para Kompany y su grupo de trabajo.

Los alemanes han tenido buenos resultados con los refuerzos desde Inglaterra: Michael Olise, Harry Kane y el propio Luis Díaz llegaron provenientes de la Premier League y en cuestión de tiempo se convirtieron en parte importante del proyecto.

Anthony Gordon incluso podría rediseñarse como mediapunta ofensivo detrás de Kane, pero su posición natural es la de extremo izquierdo, es decir, la misma que ocupa Lucho en la actualidad.

Hace un año también era pretendido por el Liverpool para reemplazar a Luis Díaz, pero el negocio no se capitalizó por las altas pretensiones de Newcastle.