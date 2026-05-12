La fiebre por el álbum oficial del Mundial de 2026 comenzó a disparar los precios de algunas de las láminas más exclusivas del mercado colombiano y uno de los nombres que más atención concentra entre coleccionistas y aficionados es el de Luis Díaz. La edición especial del delantero de la selección Colombia y del Bayern Múnich alcanzó cifras récord en plataformas digitales de intercambio y reventa.

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El fenómeno se ha intensificado durante las últimas semanas con el lanzamiento oficial del álbum Panini del Mundial 2026, una colección que incorporó nuevas versiones limitadas y holográficas de distintos jugadores. Entre ellas, destacan las láminas de bronce, plata y oro.

Justamente, las láminas moradas y doradas de la estrella de la selección Colombia se comercializan entre 150.000 y 300.000 pesos, respectivamente, en grupos de coleccionismo y redes sociales.

Esta es la lámina de un millón de pesos del guajiro. Foto: Captura de Mercado Libre

Sin embargo, la cifra más alta registrada hasta ahora corresponde a una edición dorada tipo Extra Sticker, la cual está siendo vendida por valor de 1.000.000 de pesos. La publicación fue identificada en Mercado Libre y rápidamente se viralizó entre aficionados y coleccionistas del fútbol internacional.

El aumento en los precios responde principalmente a la baja probabilidad de encontrar este tipo de láminas dentro de los sobres tradicionales, esto debido a que los Extra Stickers aparecen, en promedio, una vez cada 100 sobres, lo que incrementa considerablemente su valor dentro del mercado secundario.

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Luis Díaz no es el único futbolista cuya imagen se convirtió en objeto de especulación dentro del álbum del Mundial; jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal también aparecen entre los más buscados por coleccionistas internacionales. Algunas ediciones limitadas de Messi, por ejemplo, superan los 195 dólares en mercados extranjeros.

La alta demanda también coincide con el gran momento deportivo que atraviesa Luis Díaz. El extremo colombiano llega como una de las principales figuras de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026 y mantiene una fuerte presencia mediática en Europa tras su paso por el Bayern Múnich.

Páginas de Colombia en el álbum Panini. En total son 18 jugadores, más el escudo y equipo. Foto: SEMANA

En medio de la fiebre coleccionista, otro momento relacionado con el álbum se volvió viral en redes sociales. Mane Díaz, padre del futbolista, publicó recientemente un video en el que aparece pegando la lámina de su hijo dentro del álbum Panini. “Veo al niño que soñaba de grande”, expresó emocionado durante la grabación compartida en plataformas digitales.

El fenómeno de reventa y especulación alrededor del álbum Panini no es nuevo, ya que en 2022 también existió este formato de láminas adicionales, pero sí alcanzó uno de sus puntos más altos con la edición del Mundial 2026, al ver el regreso de la selección Colombia al certamen más importante del deporte mundial.