Mundial 2026: centro comercial de Bogotá para ir a intercambiar ‘monitas’ del álbum Panini

El Mundial de fútbol trae consigo emoción, ilusión, unión y, por supuesto, tradición con el álbum de Panini. Una de las prácticas más divertidas para los aficionados va más allá de comprar las ‘monitas’ y es intercambiarlas para completar el libro coleccionable.

Por esto, un centro comercial del norte de Bogotá ya es reconocido por ser el epicentro de intercambio de monitas. Cada 4 años, los aficionados se encuentran en este lugar e intercambian sus láminas entre todos, hasta conseguir sus monitas faltantes.

Álbum Panini 2026: presupuesto para llenarlo, valores, lo que no sabe y mucho más

En Colombia, se lanzó este álbum el 29 de abril; desde entonces, los aficionados del fútbol se conmocionaron y el furor por llenarlo empezó a ser evidente. En redes sociales, miles de internautas demostraron su emoción al destapar los sobres que contienen las monitas.

Las fichas repetidas son esencia de esta dinámica y no es una cuestión de suerte; hace parte del camino. Aunque los colegios y las oficinas son el epicentro para realizar los intercambios de estas laminitas, en Bogotá se habilitó un centro comercial para esta interacción.

Así compre la caja de sobres, va a tener que optar por intercambiar monitas. Foto: panini

En el barrio Cedritos, cientos de aficionados de toda la ciudad ya tienen como tradición reunirse para intercambiar sus monas del álbum Panini en el centro comercial Caobos 147.

El punto de encuentro se ha convertido en una especie de “mercado futbolero” improvisado en donde niños, jóvenes y adultos llegan con carpetas, bolsas llenas de sobres abiertos y listas marcadas con los números de las monitas que les faltan.

El intercambio es todos los días

Aunque hay una mayor afluencia los fines de semana, el punto ya tiene un reconocimiento que hace que todos los días hasta el 15 de julio se reúnan los aficionados para intercambiar las figuras, así lo confirmó el equipo de comunicaciones a SEMANA.

El lugar ya es un "mercado mundialista". Foto: Centro comercial Caobos 147 - API

Especialmente en horas de la tarde, los pasillos del centro comercial Caobos 147 comienzan a llenarse de aficionados que recorren mesa por mesa preguntando por jugadores específicos o negociando las repetidas más apetecidas del álbum del Mundial 2026.

El fenómeno también ha crecido gracias a redes sociales y grupos digitales en donde los aficionados coordinan encuentros; sin embargo, cualquier aficionado puede ir en cualquier momento y encontrará con quien intercambiar sus láminas.

El álbum oficial de Panini para el Mundial 2026 incluye selecciones, jugadores, estadios y momentos especiales del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras algunos buscan completar el álbum por pasión deportiva, otros lo ven como una tradición nostálgica que conecta generaciones. Padres e hijos ahora comparten el ritual de abrir sobres, pegar láminas y salir a buscar las monitas que todavía faltan para completar la colección mundialista.