Hombre se dejó llevar por la fiebre del Mundial y lo capturaron: se intentó robar una caja de ‘monitas’ del álbum oficial

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo y tras el reciente lanzamiento del álbum oficial, el interés de los aficionados ha aumentado.

Álbum Panini 2026: presupuesto para llenarlo, valores, lo que no sabe y mucho más

Diversos coleccionistas han comenzado la tarea de completar el libro, recurriendo a la compra de sobres o cajas. Sin embargo, las autoridades reportaron un hecho relacionado con este fenómeno en el departamento de Cundinamarca.

La Policía Metropolitana de Cundinamarca informó sobre un intento de hurto registrado en el Centro Comercial Manila, ubicado en Fusagasugá. El objeto del incidente fue una caja de sobres de láminas para el álbum del Mundial de la FIFA 2026.

El operativo de captura se llevó a cabo en la diagonal 18 # 15-90, según la confirmación entregada por la Estación de Policía del Distrito 1.

Detalles del procedimiento policial

El detenido fue identificado como Eliud Joel Vega Linares, de 32 años de edad. Según el reporte oficial, el ciudadano ingresó a un establecimiento de comercio con la intención de sustraer el producto sin efectuar el pago correspondiente. La caja de figuras está valorada en 360.000 pesos, una cifra que refleja la alta demanda de estos artículos en el mercado actual.

Tras la intervención de los uniformados, la institución confirmó que se logró la recuperación total del elemento que el hombre intentó llevarse. El individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos ocurridos dentro del local comercial.

El fenómeno de la colección en la región

Panini vaticina convocatoria de Néstor Lorenzo: los jugadores de Colombia que aparecen en el álbum

Este suceso ocurre en un contexto de alta expectativa por el torneo internacional. La Policía Nacional ha recomendado a los ciudadanos realizar sus compras en puntos autorizados para evitar incidentes de seguridad en los sectores comerciales.

Mientras tanto, el flujo de aficionados que buscan intercambiar y adquirir láminas continúa en aumento en los principales puntos de encuentro de la ciudad, bajo la vigilancia de las patrullas de cuadrante para prevenir nuevas alteraciones del orden.