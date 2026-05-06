La banda que siembra terror en Mondoñedo volvió a atacar: así habrían sometido a 15 personas durante horas

El terror volvió a repetirse en Mondoñedo, Cundinamarca. Tres familias denunciaron haber sido víctimas de un violento asalto perpetrado por hombres armados que los mantuvieron retenidos durante más de seis horas mientras les robaban vehículos, joyas, celulares y hasta el dinero de sus cuentas bancarias.

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Los hechos ocurrieron en el parque Cánovas, un parque natural ubicado sobre la vía Mondoñedo, a cerca de un kilómetro del peaje.

Según contaron las víctimas en entrevista con Noticias Caracol, todo comenzó hacia la una de la tarde del pasado domingo 3 de mayo, cuando una primera familia fue interceptada por delincuentes armados mientras realizaban una caminata por la zona.

“Hay otra familia gritando que auxilio; era una señora con dos niños, que lastimosamente también vivieron la misma situación desde la una de la tarde”, relató una de las víctimas.

Mientras los delincuentes obligaban a las mujeres a entregar claves de tarjetas y aplicaciones bancarias, otras familias fueron llegando al lugar sin saber lo que ocurría. Todas terminaron sometidas por los criminales.

“En total fueron más de 15 personas las que estuvieron secuestradas por más de seis horas”, señaló el informe presentado por Noticias Caracol.

De acuerdo con los testimonios, inicialmente eran tres delincuentes, pero con el paso de las horas empezaron a llegar más hombres armados hasta completar, según las víctimas, cerca de siete atacantes. “Eran demasiadas personas, todas de nacionalidad venezolana”, aseguró uno de los afectados.

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Las familias denunciaron que el millonario robo superaría los 120 millones de pesos entre vehículos, joyas, celulares y dinero extraído directamente de sus cuentas bancarias.

“Nuestro robo asciende a más de 120 millones de pesos, tanto vehículos, joyas, celulares y, pues, digamos, acá nadie nos responde”, afirmó una de las víctimas.

Además del robo, los afectados aseguraron que fueron golpeados, amenazados y amarrados mientras los delincuentes revisaban bolsos, carros y pertenencias personales. Varios menores de edad también estuvieron retenidos durante el ataque.

“Nos dijeron que nos lanzáramos al piso. Cuando volteé, veo que están con pistolas y lo que hago es tomar a mi sobrina, abrazarla para que ella no presenciara eso”, contó una mujer que vivió el asalto junto a cuatro menores de edad.

Otro de los afectados relató que llegó al lugar junto a su esposa sin saber que sus familiares ya estaban retenidos por los delincuentes. “Mi mamá, mi cuñado y mi hermana estaban amarrados en el suelo. Lastimosamente nos hicieron la misma historia, nos vaciaron las tarjetas, los códigos de los bancos y me robaron el vehículo”, aseguró.

Según las víctimas, mientras algunos delincuentes obligaban a las personas a hacer transferencias y entregar claves bancarias, otros revisaban los vehículos para buscar más celulares, dinero y objetos de valor.

Las familias también cuestionaron la reacción de las autoridades. Según denunciaron, pese a que el ataque se extendió durante varias horas, la ayuda tardó en llegar.

“Seis horas de tortura, sin que ninguna autoridad llegara a contener este brutal ataque”, señaló el informe periodístico.

Incluso, algunas víctimas aseguraron que en la Fiscalía los hechos fueron registrados inicialmente solo como un caso de hurto y no como un secuestro. “Estas son las horas que ellos no tomaron en cuenta que fue secuestro también”, reclamó uno de los afectados.

El nuevo caso se suma a otros hechos denunciados recientemente en Mondoñedo, donde varias familias aseguran que bandas delincuenciales estarían actuando bajo el mismo patrón. Interceptan a las víctimas en sectores apartados, las intimidan con armas, retienen durante horas a menores y adultos, y vacían cuentas bancarias antes de escapar con vehículos y pertenencias.