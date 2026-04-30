En segundos y sin dejar rastro: el método de dos mujeres para robar autopartes en Bogotá

Dos mujeres fueron captadas por cámaras de seguridad mientras robaban autopartes en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Las imágenes, que han comenzado a circular en redes sociales, evidencian la rapidez y coordinación con la que actúan para hurtar partes de vehículos estacionados, piezas clave en cuestión de segundos.

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En los videos se observa cómo las señaladas llegan caminando al barrio Hipotecho con aparente normalidad, inspeccionan el entorno y, sin generar sospecha, se acercan a los automóviles.

Con pocos movimientos, logran retirar elementos como espejos retrovisores y otras partes de fácil extracción, para luego abandonar el lugar sin ser detectadas de inmediato.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes aseguran que este tipo de hurtos se ha vuelto cada vez más frecuente.

Según testimonios de la comunidad, los delincuentes estarían enfocándose en autopartes de rápida comercialización como baterías, computadores de vehículos y espejos, piezas que pueden ser removidas en cuestión de minutos y vendidas fácilmente en el mercado ilegal.

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en este delito, la sensación de inseguridad persiste. Con corte al 20 de abril de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá registró 693 casos de robo de automotores, lo que representa una disminución del 25 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 927 denuncias. Sin embargo, este descenso no ha sido suficiente para tranquilizar a la ciudadanía.

Kennedy y Engativá continúan siendo las localidades más afectadas por este tipo de delitos, mientras que sectores como Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Fontibón y Puente Aranda también presentan una alta frecuencia de casos. De acuerdo con las autoridades, en estas zonas operan estructuras delincuenciales que pueden desguazar vehículos en cuestión de horas, facilitando la venta ilegal de sus partes.

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El hecho de que en este caso las responsables sean dos mujeres también ha llamado la atención de los vecinos, quienes advierten que las bandas estarían diversificando sus métodos para pasar desapercibidas y evadir controles.

Entre tanto, ciudadanos piden mayor presencia policial y estrategias más contundentes para frenar estos delitos que, aunque no siempre implican violencia directa, afectan de manera constante el patrimonio de los conductores.

Las autoridades no han confirmado si ya existe una investigación formal contra las mujeres captadas en video, pero hicieron un llamado a denunciar cualquier hecho similar y a reforzar las medidas de seguridad, especialmente en zonas donde los vehículos permanecen estacionados en vía pública.