Concejal denuncia aumento de robos a residencias en Bogotá: van 2.252 en 2026

La concejal de Bogotá Diana Diago denunció que, en lo que va de 2026, han aumentado los robos a residencias en la ciudad. La cabildante encontró que, a pesar del incremento, han disminuido las capturas por este delito.

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Las estadísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá, obtenidas por Diago, indican que en lo corrido de 2026 se han reportado 2.252 casos de hurto a residencias en Bogotá, un incremento del 6,4 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 2.117.

“Los bogotanos no están ni seguros en sus casas. Esto es culpa de la pésima gestión del secretario de Seguridad y de la falta de autoridad de Galán para combatir la delincuencia”, indicó Diago.

La cabildante señaló a la administración actual por la reducción de capturas por este delito. En 2025, se reportaron 57 capturas por hurto a vivienda frente a las 44 registradas en el mismo periodo de 2026. Esto significa una reducción del 22,8 %.

“Las cifras son contundentes y demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad de Carlos Fernando Galán. Los delincuentes están actuando con mayor libertad mientras las autoridades capturan cada vez menos responsables. Los bogotanos se sienten solos, desprotegidos y abandonados por una administración que prometió mejorar la seguridad, pero que hoy entrega resultados cada vez peores”, agregó la cabildante.

Las localidades más afectadas

Las cifras muestran que la mayoría de casos se concentran en cinco localidades de la ciudad. La mayoría de reportes por hurto a vivienda se realizaron en Suba con 176. Le siguió Engativá con 154, Kennedy con 131, Usaquén con 124 y Bosa con 77 casos.

La concejal le pidió a la Alcaldía que aumente las medidas de seguridad para los ciudadanos e implemente acciones para evitar los robos a residencias. Además, exigió resultados prontos para “proteger el patrimonio y la vida” de los capitalinos.

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Un informe realizado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia encontró que un 29,23 % de los robos a viviendas ocurren durante la madrugada y un 27,04 % en las mañanas. En las noches se reportó un 25,02 % y un 18,7 % en la tarde.

El estudio también halló que el año pasado, la mayoría de reportes se realizaron los lunes en la madrugada, viernes en la noche y sábados en la madrugada. El momento de la semana con la menor cantidad de estos delitos registrados fue el domingo por la tarde.