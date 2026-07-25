La ciclovía no funcionará igual este domingo: así cambiará por la Media Maratón de Bogotá

La Media Maratón de Bogotá no solo transformará la movilidad de la capital, sino también el funcionamiento habitual de la ciclovía. Para facilitar el desarrollo de la competencia atlética, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que varios tramos no estarán habilitados durante la jornada de este domingo 26 de julio, mientras que otros operarán con modificaciones.

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Como ocurre cada año, el recorrido de la carrera coincide con algunos de los corredores utilizados por miles de ciclistas, peatones y deportistas, por lo que el Distrito implementará un plan especial para garantizar la seguridad de los participantes y minimizar las afectaciones.

Entre los cambios más importantes está la suspensión temporal de la ciclovía en los tramos por donde pasarán los corredores de las pruebas de 10 y 21 kilómetros. Las restricciones abarcarán sectores de la carrera 60, la calle 53, la calle 26, la carrera Séptima, la calle 72, la carrera 15, la calle 92 y la avenida NQS, entre otros puntos del recorrido.

El IDRD recomendó a quienes acostumbran salir a montar bicicleta, correr o caminar los domingos consultar previamente las rutas habilitadas y programar sus recorridos, ya que algunos accesos estarán cerrados mientras avanza la competencia.

Además de las modificaciones en la ciclovía, las autoridades recordaron que el dispositivo logístico incluirá personal del IDRD, gestores de movilidad, agentes de tránsito y organismos de emergencia, que estarán distribuidos a lo largo del recorrido para orientar tanto a los deportistas como a los ciudadanos que se movilicen por la ciudad durante la jornada.

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El Distrito también invitó a quienes no participarán en la competencia a salir con suficiente anticipación si tienen programados desplazamientos el domingo. La recomendación es consultar el estado de las vías antes de iniciar el recorrido y optar por corredores alternos o el transporte público, ya que algunas restricciones permanecerán hasta que concluya el paso de los últimos atletas y se desmonten los dispositivos de seguridad.

La Media Maratón de Bogotá reunirá a más de 40.000 corredores y comenzará desde primeras horas de la mañana con salida y llegada en inmediaciones del parque Simón Bolívar. A medida que termine el paso de los atletas, las autoridades reabrirán los corredores y la movilidad volverá gradualmente a la normalidad.