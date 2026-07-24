Vino al Parque vuelve a Bogotá este fin de semana: más de 1.100 etiquetas, catas y música en vivo en una sola experiencia

Bogotá volverá a brindar alrededor del vino este fin de semana con una nueva edición de Vino al Parque, un evento que se ha consolidado como uno de los principales espacios para descubrir nuevas etiquetas, compartir experiencias gastronómicas y disfrutar de una programación cultural en un solo lugar.

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La cita será entre el 24 y el 26 de julio en el Parque Museo El Chicó, donde miles de asistentes podrán recorrer un festival que este año gira alrededor del concepto “Esencia Local”, una invitación a reconocer los sabores, la identidad y las formas en que el vino se ha convertido en protagonista de reuniones y celebraciones entre los colombianos.

Quienes asistan encontrarán una oferta de más de 1.100 referencias de vino provenientes de distintos países y bodegas, además de más de 120 alternativas disponibles por copa, lo que permitirá conocer nuevas variedades sin necesidad de adquirir una botella completa.

La experiencia irá más allá de las degustaciones. Durante los tres días también habrá catas dirigidas por especialistas, espacios dedicados a la gastronomía con más de 15 propuestas culinarias, presentaciones de bandas en vivo, sesiones de DJ y activaciones de diferentes marcas que acompañarán la programación desde el mediodía hasta la noche.

Uno de los objetivos de esta edición es acercar el mundo del vino a públicos cada vez más amplios, con un formato pensado tanto para aficionados como para quienes apenas comienzan a explorar esta bebida. La idea es que el recorrido se convierta en una experiencia para compartir entre amigos, pareja o familia, combinando sabores, música y entretenimiento en un mismo espacio.

Los organizadores también confirmaron que el evento será pet friendly, por lo que los asistentes podrán ingresar con sus mascotas siguiendo las recomendaciones establecidas para garantizar una buena convivencia. Asimismo, recordaron que el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años y que el aforo será limitado.

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¿Qué encontrará en Vino al Parque 2026?

Durante los tres días del festival, los asistentes podrán disfrutar de:

Más de 1.100 referencias de vino.

Más de 120 vinos disponibles por copa.

Catas guiadas por expertos.

Más de 15 propuestas gastronómicas.

Conciertos y bandas en vivo.

DJ sets durante la tarde y la noche.

Experiencias y activaciones de marcas.

Espacios pet friendly.

Programación entre las 12:00 del mediodía y las 9:00 de la noche.

Con una propuesta que combina gastronomía, música y cultura alrededor del vino, Vino al Parque espera reunir nuevamente a miles de personas en Bogotá durante un fin de semana que promete convertirse en uno de los planes más llamativos de julio.