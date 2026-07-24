Lo que parecía ser un servicio más terminó convirtiéndose en una tragedia. En la madrugada del pasado 22 de julio, un conductor de plataforma aceptó un viaje solicitado por aplicación desde el centro de Bogotá con destino al sector del Codito en la localidad de Usaquén.

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Sin embargo, al llegar al lugar, el recorrido cambió por completo cuando los pasajeros sacaron un arma de fuego para despojarlo de su automóvil.

Según la investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima entregó el vehículo con la intención de evitar que le hicieran daño. Aun así, los delincuentes le dispararon y huyeron en el carro, mientras el conductor quedó gravemente herido sobre la vía.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. Las imágenes, que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el dramático momento en el que el conductor, completamente indefenso, les suplica a los atacantes que no le disparen.

#Colombia l ⭕Un conductor de plataforma fue ases*nad0 en medio de un viol3nto asalto ocurrido en el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, Bogotá. Cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima rogó por su vida y entregó el vehículo antes de que los… pic.twitter.com/XRH9f8XMqn — El ⭕lfato (@Elolfato) July 24, 2026

En la grabación se escucha al hombre repetir desesperadamente: “¡No me maten, no me maten!”, mientras intenta convencer a los delincuentes de que no atenten contra su vida. Segundos después se oyen las detonaciones y el conductor cae al suelo.

Aunque resultó herido por los primeros disparos, las imágenes muestran que la víctima hace un último esfuerzo por sobrevivir. Se levanta, corre varios metros tratando de escapar y busca alejarse de sus agresores. Sin embargo, los atacantes continúan disparándole mientras emprenden la huida en el vehículo en movimiento.

Pese a que la víctima sale de las imágenes, posteriormente difundieron imágenes del hombre totalmente desvanecido en el suelo. La secuencia quedó registrada por las cámaras y hoy hace parte del material probatorio recopilado por las autoridades.

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Una persecución, un vehículo volcado, un arma de fuego incautada y una reacción de la Policía Nacional permitió capturar a dos presuntos implicados en el homicidio de un conductor en El Codito, #Usaquén .



Aquí no le daremos tregua a la delincuencia. pic.twitter.com/ycCaYxVMAP — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 24, 2026

Tras recibir el reporte del ataque, uniformados de la Policía activaron un plan candado para ubicar el automóvil robado. Minutos después localizaron el vehículo y comenzó una persecución por el norte de la ciudad.

La fuga terminó sobre la calle 183 con carrera Séptima, donde los ocupantes perdieron el control del carro, chocaron contra un separador y el vehículo terminó volcado.

En el lugar fueron capturados dos hombres, de 18 y 20 años, ambos de nacionalidad venezolana. Durante el procedimiento también fue incautada una pistola que, según la investigación preliminar, habría sido utilizada para cometer el homicidio.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, las primeras indagaciones indican que los hoy capturados habrían solicitado el servicio mediante una aplicación con la intención de robar el vehículo. La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlos pocos minutos después del crimen y recuperar el automóvil de la víctima.