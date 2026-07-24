Bogotá-Región consolida su liderazgo como destino de inversión extranjera en Colombia

La inversión extranjera no llega por casualidad. Llega donde encuentra instituciones sólidas, talento, infraestructura y un entorno que ofrece confianza para desarrollar proyectos de largo plazo.

Por eso, cada proyecto de inversión representa mucho más que una cifra. Es una decisión basada en la evaluación de factores como la disponibilidad de talento, la conectividad, la capacidad institucional y las perspectivas de crecimiento. En otras palabras, la inversión sigue a la confianza.

Esa confianza también quedó demostrada en 2025. Bogotá-Región registró 119 proyectos de inversión extranjera, lo que representó un crecimiento del 5,3 % frente al año anterior, consolidándose como el principal destino de inversión del país y uno de los tres más importantes de América Latina.

La tendencia continuó durante el primer trimestre de 2026. Mientras el número de proyectos de inversión cayó cerca de un 18 % en el mundo y seis de las siete grandes regiones registraron retrocesos, América Latina fue la única que mostró crecimiento. En un escenario donde los países y, cada vez más, las ciudades compiten por atraer inversiones asociadas a la digitalización, la inteligencia artificial y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la competitividad de los territorios se ha convertido en un factor decisivo.

En ese contexto, Colombia mantuvo una posición destacada y Bogotá-Región reafirmó su liderazgo como principal destino de inversión extranjera del país.

De acuerdo con el más reciente Informe de Inversión Extranjera Directa de Invest in Bogotá, entre enero y marzo de 2026 se anunciaron 18 proyectos nuevos y de expansión, provenientes principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Alemania. Estas iniciativas representan inversiones estimadas por USD 151 millones y la creación de más de 1.400 empleos.

Más allá del número de proyectos, destaca su calidad. Aunque el volumen de iniciativas se moderó frente a periodos anteriores, el monto promedio por proyecto aumentó, reflejando una mayor concentración de inversiones de alto valor estratégico. Detrás de cada uno de estos proyectos hay empresas que decidieron confiar en Bogotá-Región para crecer, generar empleo e impulsar la innovación.

Bogotá-Región explica este liderazgo por la combinación de talento, tamaño de mercado, diversidad empresarial y conectividad internacional, atributos que la consolidan como una plataforma estratégica para atender América Latina.

No es casualidad que la mitad de los proyectos anunciados durante el primer trimestre correspondan a actividades intensivas en conocimiento, como software, BPO, tecnologías de la información y servicios corporativos. Esta tendencia responde a una transformación global en la que las empresas priorizan ecosistemas con talento especializado, innovación y capacidad para desarrollar servicios intensivos en conocimiento.

Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá. Foto: Suministrada - API

La competitividad se construye mediante la articulación entre empresas, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y una oferta de talento alineada con las necesidades de la economía global. El liderazgo, sin embargo, nunca está garantizado. La competencia por atraer inversión exige fortalecer de manera permanente el talento, la conectividad, la infraestructura y la articulación regional para responder a las nuevas demandas de las empresas globales.

En ese esfuerzo, Invest in Bogotá ha desempeñado, durante dos décadas, un papel estratégico como articulador del ecosistema de inversión de Bogotá-Región. Junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, más una amplia red de aliados, la agencia acompaña a las empresas que evalúan invertir, expandirse o reinvertir, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a que las ventajas competitivas del territorio se traduzcan en inversiones, empleo, innovación y desarrollo.

En una economía global donde el capital, el talento y la innovación son cada vez más móviles, la confianza sigue siendo la mayor ventaja competitiva de un territorio. Preservar esa confianza y fortalecerla es una decisión estratégica para atraer inversión, impulsar la productividad, generar empleo de calidad y acelerar la innovación en beneficio de Bogotá-Región y de Colombia.