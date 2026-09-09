Una nueva alerta se encendió en Bogotá por la desaparición de cinco menores de edad, entre nueve y 14 años, cuyos casos han sido difundidos mediante el mecanismo de alerta rosa con el propósito de acelerar su ubicación.

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Se trata de Sara Gabriela Sánchez, Sharit Yulieth Pérez Vargas, Paula Sofía Alarcón Kappler, Ronni Díaz Velasco y Jerith Valeria Arango Acevedo.

Los casos se conocen en medio de las alertas que ya existen por las desapariciones en la capital. Entre enero y marzo de 2026 fueron reportadas 476 personas desaparecidas en Bogotá, un promedio cercano a cinco casos diarios, según cifras de Medicina Legal divulgadas desde el Concejo. Para ese corte, el 60 % todavía permanecía sin localizar.

¿Quiénes son los cinco menores que buscan en Bogotá?

Sara Gabriela Sánchez, de 12 años, fue vista por última vez el 31 de agosto. De acuerdo con el boletín difundido, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura robusta, piel trigueña y ojos cafés. Al momento de su desaparición vestía pantalón de sudadera gris y tenis negros.

Sharit Yulieth Pérez Vargas, de 13 años, fue vista por última vez el 29 de agosto. Mide aproximadamente 1,45 metros, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos miel. Como señales particulares, se reportaron perforaciones en las orejas y la nariz, además de un tatuaje en la región supraescapular derecha.

Otro de los casos es el de Paula Sofía Alarcón Kappler, de 14 años, desaparecida desde el 5 de septiembre. La adolescente mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos cafés.

Su caso ha generado especial preocupación. Según relató su padre, Paula salió de su vivienda en el barrio Santa Isabel con una maleta y posteriormente encontraron una carta. Cámaras de seguridad habrían registrado a un hombre esperándola en inmediaciones de su casa, con quien posteriormente se marchó.

La familia ha planteado la sospecha de que la adolescente pudo haber sido engañada por un adulto; las autoridades adelantan la búsqueda y el caso cuenta con acompañamiento institucional.

También es buscado Ronni Díaz Velasco, de nueve años, visto por última vez el 2 de septiembre. El boletín señala que mide aproximadamente 1,40 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño claro y ojos cafés.

La quinta menor reportada es Jerith Valeria Arango Acevedo, de 14 años, quien fue vista por última vez el 3 de septiembre, según la información divulgada por la concejal.

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¿Cómo funciona la Alerta Rosa?

La Alerta Rosa es un mecanismo nacional diseñado para activar de manera masiva e inmediata la búsqueda de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reportados como desaparecidos.

Una vez la Policía valida los criterios correspondientes, la alerta puede activarse en menos de tres horas y difundirse mediante boletines con la fotografía y los datos relevantes para la búsqueda.

El mecanismo busca precisamente eliminar la idea de que una familia debe esperar 24, 48 o 72 horas para reportar una desaparición: la búsqueda debe comenzar desde el momento en que se conoce el caso.

Quienes tengan información sobre alguno de estos cinco menores pueden comunicarse inmediatamente con la Línea 123. En los boletines difundidos también aparecen números específicos habilitados para aportar información sobre cada caso.