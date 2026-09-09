Habló mujer que fue atacada con un cuchillo por su expareja en la Terminal de Transporte Salitre en Bogotá: desgarrador relato

En las últimas horas se viralizó un video del momento exacto en que un sujeto llegó hasta la Terminal de Transporte Salitre, en Bogotá, y atacó brutalmente con un cuchillo a su expareja, quien trabaja en un local comercial.

Se trata de Heidy Rodríguez, quien por fortuna logró salir con vida, luego de que varias personas que alcanzaron a ver lo que estaba pasando se abalanzaron sobre el sujeto, que fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

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Rodríguez fue trasladada de urgencia a un hospital, luego de recibir al menos seis puñaladas y varios golpes en el rostro.

Desde una camilla del hospital, la mujer habló visiblemente afectada por este atroz ataque de su expareja.

“Cuando él se dio cuenta de que yo no iba a volver más con él, empezaron las amenazas”, contó Rodríguez en entrevista con Noticias RCN.

La mujer aprovechó para agradecerle al hombre que inicialmente se abalanzó sobre el atacante, de modo que su expareja no siguiera apuñalándola. De lo contrario, hubiera podido morir.

“Sinceramente, yo no hallo ni cómo agradecerle porque si no fuera por él, tal vez yo no estuviera acá. Estoy agradecida con Dios porque él es el que da la segunda oportunidad. Por más de que alguien meta su mano, alguien te ayude, si no es por Dios, yo no estuviera acá”, resaltó la mujer en el noticiero citado.

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En cuanto a Rodríguez, se supo que es mamá de dos niñas, de cuatro y seis años, que por fortuna podrán volver a abrazar a su progenitora, quien aún debe permanecer hospitalizada mientras se recupera de las graves heridas que sufrió.

Mientras tanto, el atacante, de nacionalidad venezolana, quien fue enviado a la cárcel por una jueza, responde ante la justicia por intento de feminicidio.